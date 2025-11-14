शिवरीत ३६० महिलांची आरोग्य तपासणी
खळद, ता. १४ : पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांच्या संकल्पनेतून ‘माझं अस्तित्व’ या योजनेच्या माध्यमातून एकल महिला सक्षमीकरण शिबिराचे आयोजन केले असून, याला महिलांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असल्याचे पुरंदरच्या गटविकास अधिकारी प्रणोती श्रीश्रीमाळ यांनी सांगितले.
शिवरी (ता. पुरंदर) येथे ‘माझं अस्तित्व’ या योजनेच्या माध्यमातून शिवरी महसूल मंडळातील गावांतील एकल महिलांसाठी आयोजित शिबिरात त्या बोलत होत्या. यावेळी सहाय्यक गटविकास अधिकारी अविनाश थोरात, विस्तार अधिकारी संतोष नेवसे, सरपंच राजेंद्र जाधव, राजाभाऊ क्षीरसागर, योगेश कामथे, पोपट खेंगरे, अश्विनी क्षीरसागर, नवनाथ गायकवाड यांच्यासह विविध विभागांतील पदाधिकारी उपस्थित होते.
एकल महिलांच्या समस्या या भिन्न प्रकारच्या असल्याने त्या विचारात घेऊन त्यांना रोजगार, स्वयंरोजगार उपलब्ध करून त्यांचे सक्षमीकरण करणे आवश्यक असल्याने त्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासाठी शिबिराचे आयोजन करण्यात येत आहे, तर या माध्यमातून या योजना देत असताना त्यांच्या आरोग्याचीही काळजी घेत, त्यांच्या विविध तपासण्या मोफत, त्यानंतर पुढील उपचारासाठी मदत व मार्गदर्शन केले. यामध्ये विविध योजनांत ३६० महिलांची तपासणी केली.
यावेळी एकाच छताखाली एकल महिलांना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, मनोधैर्य योजना, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजना, पीक ई-रिक्षा योजना, लेक लाडकी योजना, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, राज्य ग्रामीण जीवन्नोती अभियान, विधवा पेन्शन योजना, नमो शेतकरी महासंबंधी योजना, श्रावण बाळ सेवा योजना, निवृत्ती वेतन योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, सुकन्या समृद्धी योजना, पोस्ट ऑफिस महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र योजना आदी योजनांचा लाभ देण्यात आला. कार्यक्रमाचे आयोजन ग्रामपंचायत अधिकारी सुनीता नाळे, शीतल भुजबळ, अविनाश निगडे, विठ्ठल धायगुडे, अमित जाधव, तलाठी प्रियांका धुमाळ, कृषी सहाय्यक स्वाती यादव, महसूल मंडळातील सर्व ग्रामपंचायत कर्मचारी यांनी केले.
पुढील कार्यक्रम खालीलप्रमाणे :
महसूल मंडळ/कार्यक्रमाचे गाव/तारीख
जेजुरी/कोळविहिरे/१७/११/२०२५
वाल्हा/आडाचीवाडी/१८/११/२०२५
कुंभारवळण/खळद/१९/११/२०२५
भिवडी/केतकावळे/२१/११/२०२५
माळशिरस/माळशिरस/२५/११/२०२५
