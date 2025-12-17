कुत्र्याच्या मागे धावत बिबट्या लोकवस्तीकडे
खळद, ता. १७ : पुरंदर तालुक्यातील शिवरी (ता. पुरंदर) येथे शिवरखिंडलगत असणाऱ्या मदनाई वस्तीच्या जवळ कुत्र्याच्या मागे धावत बिबट्या लोकवस्तीकडे येताना दिसल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. ही घटना मंगळवारी (ता. १६) सायंकाळच्या सुमारास घडली.
याबाबत प्रत्यक्षदर्शी शेतकरी अंकुश आरडे यांनी सांगितले की, सायंकाळी सहाच्या सुमारास घरालगतच्या शेतामध्ये बांधलेल्या सात ते आठ गाईंना आणण्यासाठी जात असताना कुत्र्यांचा मोठ्याने भुंकण्याचा आवाज आला. आवाजाच्या दिशेने पाहिले असता कुत्र्यांच्या मागे धावत बिबट्या थेट घराच्या दिशेने येताना दिसला. हा प्रकार पाहून प्रचंड घाबरून मी मोठ्याने आरडाओरडा केला. माझ्या ओरडण्याच्या आवाजामुळे बिबट्या बाजूच्या भरावाजवळ थांबला आणि तेथून गायब झाला. आजपर्यंत बिबट्या असल्याच्या केवळ चर्चा ऐकल्या होत्या, मात्र आज प्रत्यक्षात पाहायला मिळाला. जर हा प्रकार लक्षात आला नसता तर बिबट्या लोकवस्तीत शिरला असता आणि मोठा अनर्थ घडला असता. आता कानाला खडा लावला असून सायंकाळी पाच नंतर घराबाहेर पडायचे नसल्याचे त्यांनी सांगितले. या घटनेनंतर परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शिवरीहून वीरकडे जाणारा रस्ता लगतच असल्याने रात्रीच्या वेळीही या ठिकाणी वाहतूक सुरू असते. तसेच आजूबाजूला लोकवस्ती असल्यामुळे नागरिकांना घराबाहेर पडणे कठीण झाले आहे. दरम्यान, संबंधित भागात वनविभागाने तातडीने पाहणी करून बिबट्याचा बंदोबस्त करावा,अशी मागणी स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
