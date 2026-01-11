शिवरी येथे भरला भव्य बाजार, शेतकरी-ग्राहकांना दिलासा

खळद, ता. ११ : मकर संक्रांतीच्या निमित्ताने सासवड-जेजुरी पालखी महामार्गालगत शिवरी परिसरात भव्य बाजार भरला. या बाजाराला ग्राहकांचा उदंड प्रतिसाद मिळाला. रविवारचा सुट्टीचा दिवस आणि संक्रांतीचा सण यामुळे तीर्थक्षेत्र जेजुरीकडे येणाऱ्या असंख्य भाविकांनी या बाजारात मोठ्या प्रमाणात भाजी खरेदीसाठी गर्दी केली होती.
या बाजाराचे वैशिष्ट्य म्हणजे रस्त्यालगत स्थानिक शेतकरी आपल्या स्वतःच्या शेतातील ताजा माल थेट विक्रीसाठी घेऊन बसले होते. त्यामुळे ग्राहकांना अगदी ताजा भाजीपाला व इतर कृषी उत्पादने वाजवी दरात मिळाल्याने अनेक ग्राहकांनी येथे खरेदी करण्याला पसंती दिली. मकर संक्रांतीसाठी लागणाऱ्या विविध प्रकारच्या हंगामी भाज्या मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असल्याने खरेदीसाठी मोठी रेलचेल पाहायला मिळाली.
या बाजारातून शेतकऱ्यांनीही समाधान व्यक्त केले आहे. शेतातील माल थेट बाजारात विक्रीसाठी आणल्यामुळे त्यांना हमाली, वाहतूक व इतर खर्चात बचत झाली असून मध्यस्थ टाळता आल्याने योग्य दर मिळाल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. नेहमी प्रमाणे बाजारपेठेत पाठविल्यानंतर कमी दर मिळतात, मात्र येथे थेट विक्रीमुळे अधिक उत्पन्न मिळत असल्याचे मत अनेक शेतकरी विक्रेत्यांनी व्यक्त केले. ग्राहकांनीही ताजा, स्वच्छ आणि दर्जेदार माल मिळत असल्याने समाधान व्यक्त केले. या बाजारात वाटाणा, हरभरा, वाल, कोबी, फ्लॉवर, बटाटा, पपई भाज्या मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होत्या. तर संक्रांतीसाठी लागणारे साहित्यही या ठिकाणी उपलब्ध होत होते.
मकर संक्रांतीच्या निमित्ताने भरलेला हा बाजार शिवरी परिसरात आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरला असून शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यात थेट संपर्क साधणारा हा उपक्रम दोघांसाठीही लाभदायक ठरत असल्याचे चित्र दिसून आले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.