वडगाव पाटोळेच्या सरपंचपदी योगेश नेहेरे
कडूस, ता. २१ ः वडगाव पाटोळे (ता. खेड) ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदी योगेश किसनराव नेहेरे यांची निवड झाली. अत्यंत चुरशीच्या निवडणुकीत त्यांनी सागर तोत्रे यांचा एका मताने पराभव केला.
भारती पाटोळे यांनी सरपंचपदाचा राजीनामा दिल्याने रिक्त पदासाठी ग्रामपंचायत कार्यालयात निवडणूक प्रक्रिया पार पडली. या निवडणुकीमध्ये सरपंच पदासाठी योगेश नेहेरे व सागर तोत्रे यांनी अर्ज दाखल केला होता. दोन्ही अर्ज छाननीत वैध ठरले. माघारीच्या वेळेपर्यंत कोणीही अर्ज माघारी न घेतल्याने निवडणूक प्रक्रिया पार पडली.
नऊ सदस्य असलेल्या वडगाव-पाटोळे ग्रामपंचायतीच्या मतमोजणीत नेहेरे यांना पाच तर प्रतिस्पर्धी तोत्रे यांना चार मते मिळाली. निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून कडूसच्या मंडल अधिकारी विद्या नांगरे यांनी काम पाहिले. ग्रामपंचायत अधिकारी जी. एस. जाधव यांनी त्यांना साहाय्य केले. यावेळी उपसरपंच अमीर पाटोळे, ग्रामपंचायत सदस्य कुमार गायकवाड, अर्चना गायकवाड, भाग्यश्री चव्हाण, शामल तोत्रे, सुनंदा खंडे यांच्यासह नवनाथ पाटोळे, सीताराम नेहेरे, बाजीराव गायकवाड, दत्ता रुके, किसनराव नेहेरे व ग्रामस्थ उपस्थित होते. निवडीनंतर नेहेरे यांच्या समर्थकांनी भंडाऱ्याची उधळण करीत गावातून वाजतगाजत मिरवणूक काढली.
