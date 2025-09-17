नाट्यस्पर्धेत भैरवनाथ विद्यालयाचे यश
कडूस, ता. १७ : तालुकास्तरीय विज्ञान नाट्यस्पर्धेत दोंदे (ता. खेड) येथील भैरवनाथ विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या वर्षा कुमठेकर लिखित व दिग्दर्शित ‘द अल्टिमेट पायोनिअर या नाटिकेने प्रथम क्रमांक पटकावला, अशी माहिती मुख्याध्यापिका डॉ. नंदा भोर यांनी दिली.
राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था नागपूर यांच्या माध्यमातून व खेड पंचायत समिती शिक्षण विभाग तसेच खेड तालुका विज्ञान अध्यापक संघाच्या वतीने येथे मंगळवारी (ता. १६) स्पर्धेचे आयोजन केले होते. स्पर्धेचे उद्घाटन शिक्षण विस्तार अधिकारी राजेंद्र टिळेकर, दोंदे शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष नंदकुमार कोहिनकर यांच्या हस्ते झाले. नारायण कर्पे व विजयकुमार तांबे यांनी स्पर्धेचे परिक्षण केले.
या नाटिकेची जिल्हास्तरीय स्पर्धेसाठी निवड झाली आहे. गटशिक्षणाधिकारी अमोल जंगले यांच्या हस्ते बक्षीस वितरण झाले. स्पर्धेचे संयोजन नाट्य विभागप्रमुख के. डी. भगत आदी शिक्षकांनी केले. यावेळी संस्थेचे उपाध्यक्ष आनंदराव कदम, खंडेराव करंडे, भरत उढाणे, मच्छिंद्र सुकाळे, प्रवीण मेहेत्रे, शिक्षणविस्तार अधिकारी नंदा चासकर, केंद्रप्रमुख स्मिता लोंढे, खेड तालुका विज्ञान अध्यापक संघाचे अध्यक्ष बाळासाहेब वायकर, विलास आदलिंगे, विषयतज्ञ दयानंद शिंदे आदी उपस्थित होते.
स्पर्धेचा निकाल पुढीलप्रमाणे : प्रथम- भैरवनाथ विद्यालय दोंदे (द अल्टिमेट पायोनिअर), द्वितीय - आदर्श विद्यालय आंबोली (मला शास्त्रज्ञ व्हायचंय), तृतीय - श्री शिवाजी विद्यामंदिर चाकण (डिजिटल भारत), उत्तेजनार्थ- संत ज्ञानेश्वर विद्यालय आळंदी (संजीवनी).
01950
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.