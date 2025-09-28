टोकेवाडीत भीमा नदीत मोटार बुडाली
कडूस, ता. २८ : टोकेवाडी (ता. खेड) येथील भीमा नदी पात्रात पांढऱ्या रंगाची वॅगनार मोटार पुराच्या पाण्यात चालकासह बुडाली. यामध्ये वाहनचालक ज्ञानेश्वर किसन कोबल (वय ५१, रा. कान्हेवाडी, ता. खेड) यांचा बुडून मृत्यू झाला. रविवारी (ता. २८) सायंकाळी साडे पाच वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. खेड तालुक्याच्या पश्चिम पट्ट्यात शनिवारची (ता. २७) रात्री व रविवारचा दिवस पावसाने गाजवला. चासकमान धरणातून भीमा नदी पात्रात ३० हजार ५०० क्यूसेकने पाण्याचा विसर्ग सोडला आहे. भीमा नदीचे पात्र दुथडी भरून वाहत आहे. या पाण्यात रविवारी सायंकाळी साडे पाच वाजण्याच्या सुमारास वॅगनार मोटार (क्र. एमएच १४ ईयू ३४४१) चालकासह बुडाली. ही कार कडूसकडून चासकडे चालली होती.
ही मोटार येथील भीमा नदीच्या काठावरील राम मंदिरालगतच्या रस्त्यावरील उतारावरून वेगात पाण्यात गेली. या ठिकाणी रस्त्याला वळण आहे. मात्र, हे वळण पाण्यात बुडाल्याने चालकाला अंदाज आला नाही. पाण्यात वेगाने गेलेले वाहन चालकाने मागे घेण्याचा प्रयत्न केला, मात्र वाहन जागेवरच पाण्यात फिरले व रस्ता सोडून खोल पाण्यात गेल्याचे प्रत्यक्षदर्शी ग्रामस्थांनी सांगितले. या ठिकाणी पाण्याचा वेग कमी होता. यामुळे काही काळ वाहन पाण्यावर तरंगले, मात्र, चालक कोबल यांनी खिडकीची काच खाली घेण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर वाहन जागेवरच पाण्यात बुडाले. यावेळी सुयोग टोके, सुहास टोके, अनिकेत नेहेरे या तरुणांनी पाण्यात उतरून आतील माणसांना वाचविण्यासाठी पाण्यात धाव घेतली. मात्र, तोपर्यंत वाहन पाण्यात बुडाले. वाहन पाण्यात बुडल्यानंतर वाहनाच्या इंडिकेटरची लाइट बराच काळ सुरूच होती. माहिती मिळताच खेड पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली आहे. स्थानिक तरुण आदिनाथ टोके, सुयोग टोके, बाबू ढमाले, अतुल गारगोटे, प्रफुल्ल टोके, अक्षय टोके यांनी दोरखंड व ट्रॅक्टरच्या मदतीने वाहन नदीतून बाहेर काढले. यात ज्ञानेश्वर किसन कोबल यांचा मृतदेह मिळाला. कोबल हे सुदुंबरे येथील सिद्धांत अभियांत्रिकी महाविद्यालयात अकाउंट विभागात काम करीत होते. त्यांच्यामागे पत्नी, दोन मुलगे असा परिवार आहे.
