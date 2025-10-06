वेताळे सोसायटीचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बिनविरोध
कडूस, ता. ६ : वेताळे (ता. खेड) विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटीच्या अध्यक्षपदी ॲड. प्रवीण मुकुंद बोंबले तर उपाध्यक्षपदी विजय नामदेव बोंबले यांची बिनविरोध करण्यात आली.
दत्तात्रेय भिकाजी बोंबले व माणिक संभाजी शिंदे यांनी ठरल्याप्रकरणी अनुक्रमे अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्याने रिक्त झालेल्या पदांसाठी राजगुरुनगर येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभागृहात निवडणूक प्रक्रिया पार पडली. अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदासाठी प्रत्येकी एक अर्ज आल्याने ॲड. प्रवीण बोंबले यांची अध्यक्ष तर व विजय बोंबले यांची उपाध्यक्षपदी बिनविरोध निवड झाल्याचे निवडणूक निर्णय अधिकारी मिलिंद राऊत यांनी जाहीर केले. साहाय्यक म्हणून सोसायटीचे सचिव उल्हास देवदरे यांनी काम पाहिले. निवडणूक प्रक्रियेत संचालक दत्तात्रेय बोंबले, माणिक शिंदे, दत्तू बोंबले, चंद्रहार बोंबले, शंकर बोंबले, नथुराम बोंबले, महादेव बोंबले, विजय बोंबले, शांताबाई बोंबले, शकुंतला बोंबले यांनी सहभाग नोंदवला. ग्रामस्थांच्या वतीने राजगुरुनगर सहकारी बँकेचे माजी अध्यक्ष दिनेश ओसवाल यांनी नवनिर्वाचित अध्यक्ष व उपाध्यक्षांचा फेटा बांधून सन्मान केला. यावेळी माजी सरपंच विठ्ठल अप्पा बोंबले, मुंबई सहकारी बोर्डाचे संचालक विठ्ठल वाळुंज, बी. के. कदम, विठ्ठल बोंबले, सुभाष बोंबले, आनंथा वाळुंज, बाबाजी वाळुंज, बाळासाहेब बोंबले, रामदास बोंबले, सत्यवान बोंबले, पोलिस पाटील सयाजी शिंदे, कुंडलिक बोंबले, शंकर पाटील, सुनील बोंबले, सोपान बोंबले, कर्मचारी शिवाजी बोंबले व ग्रामस्थ उपस्थित होते.
