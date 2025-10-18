वेताळे येथील शिबिरात आढळले २५ हृदयविकार रूग्ण
कडूस, ता. १८ : वेताळे (ता. खेड) येथे दुर्गाई हृदय प्रतिष्ठान व प्राथमिक आरोग्य केंद्र यांच्या वतीने इनलॅक्स अँड बुधरानी हॉस्पिटलच्या सहकार्याने मोफत हृदयविकार तपासणी शिबिर पार पडले. या शिबिरात वेताळे, सायगांव, साबुर्डी, साकुर्डी, वाशेरे परिसरातील १५० नागरिकांनी आरोग्य तपासणीचा लाभ घेतला. यामध्ये हृदयरोग, मधुमेह, उच्च रक्तदाब चाचणी, इसीजी तपासण्या करण्यात आल्या. यासाठी फाबियानी व बुधरानी हार्ट इन्स्टिट्यूट, पुणे यांनी सहकार्य केले. या तपासणीत २५ हृदय विकाराचे रूग्ण आढळले. या रुग्णांना पुढील तपासण्या व शस्त्रक्रियेसाठी दुर्गाई प्रतिष्ठानच्या वतीने मदत पुरविली जाणार आहे.
दुर्गाई हृदय प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून गेल्या १७ वर्षात दुर्गम भागातील ३३३ मुलांच्या हृदय शस्त्रक्रियेसाठी आर्थिक मदत व ११ मुलांच्या मोफत हृदय शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या आहेत. गरजूंना साहाय्य हवे असेल तर त्यांनी प्रतिष्ठानकडे संपर्क साधावा, असे आवाहन दुर्गाई प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष व राजगुरूनगर सहकारी बँकेचे संचालक दत्तात्रेय भेगडे यांनी यावेळी केले. शिवसेना ठाकरे पक्षाचे तालुका उपप्रमुख संजय घनवट, सरपंच सविता बोंबले, उपसरपंच योगेश बोंबले, विनायक बोत्रे, रेखा राव, बाबाजी वाळुंज, मधुकर पारधी, परेश गंभीर उपस्थित होते. शिबीर यशस्वी करण्यासाठी डॉ. अश्विनी पवार, प्रशांत गोलांडे, नाझीम सिकीलकर, संतोष घनवट, सीमा शिंदे, रूपाली खुडे यांनी परिश्रम घेतले.
