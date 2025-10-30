फलटण आत्महत्येप्रकरणी चौकशी करण्याची मागणी
कडूस, ता. ३० : फलटण (जि. सातारा) येथील उपजिल्हा रुग्णालयातील महिला वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या आत्महत्येप्रकरणी वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांचा कथित सहभाग आणि गंभीर प्रशासकीय त्रुटीच्या पार्श्वभूमीवर उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी, अशी मागणी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना पक्षाच्या जिल्हा महिला पदाधिकाऱ्यांनी केली. याबाबतचे निवेदन खेड उपविभागीय पोलिस अधिकारी अमोल मांडवे यांना देण्यात आले.
या आत्महत्येमागे सत्ताधारी पक्षाच्या एका माजी खासदाराने सत्तेचा आणि प्रशासकीय यंत्रणेचा गैरवापर केल्याचा संशय आहे. कायदा बनविणारेच जर सामान्यांचे भक्षक बनले तर लोकशाहीसाठी घातक आहे. या प्रकरणात स्वतंत्र आणि निष्पक्ष उच्चस्तरीय चौकशीची व दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे. यावेळी पक्षाचे सहसंपर्कप्रमुख विजया शिंदे, खेड तालुका संघटक ऊर्मिला सांडभोर, राजगुरुनगर शहरप्रमुख निर्मला अभंग, जयश्री डोके, रोहिणी कोबल, मंगल मानकर, सुमन एरंडे, कल्पना थोरात, शैलजा भोसले आदी उपस्थित होत्या.
