सातकरस्थळ येथे गायीचा फडशा
कडूस, ता.११ : सातकरस्थळ (ता.खेड) येथे मानवी वस्त्यांलगत बिबट्या येरझाऱ्या घालताना आढळत असल्याने परिसरात बिबट्याची दहशत वाढली आहे. पाळीव प्राण्यांसोबत कुत्र्यांना लक्ष केले जात आहे. सीताईकृपा पेट्रोल पंपाजवळ मंगळवारी (ता.११) पहाटेच्या सुमारास बिबट्याने एका गायीचा फडशा पडला. नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून सातकरस्थळ पूर्वच्या समर्थ इको व्हॅली, माधवनगर, जगदाळेवस्ती, कालव्याचा परिसर तर सातकरस्थळ पश्चिम परिसरातील उमा दर्शन इमारत, माजी आमदार दिलीप मोहिते यांचे निवासस्थान, जांभूळझुरी नाला, अमोल सांडभोर घराच्या परिसरात बिबट्याचे दर्शन नित्याचेच झाले आहे. कधी कधी तर दिवसाढवळ्या सुद्धा नजरेस पडतो. या परिसरात उसाची शेती मोठी आहे. पडीक जागांवर झाडाझुडपांचे झंजाळ वाढले आहे. परिसरात बिबट्याला लपण्यासाठी जागा मिळत असल्याने परिसरात बिबट्याचे वास्तव्य वाढले आहे. दरम्यान, घटनेबाबत वनविभागाला कळविण्यात आले. यावेळी वनरक्षक संतोष बिरादार यांनी नागरिकांना काळजी घेण्याचे आवाहन केले. दरम्यान, बिबट्यांचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त करावा, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांनी केली आहे.
