कडूस येथे बंधाऱ्यांना ढापे बसविण्यास वेग
कडूस, ता. २३ ः कडूस (ता. खेड) येथील कुमंडला नदीचे वाहून जाणारे पाणी अडविण्यासाठी नदीवरील १० बंधाऱ्यांना ढापे बसविण्याचे काम वेगात सुरू आहे. यातून परिसरातील सुमारे ५०० हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांना लाभ होणार आहे.
येथे कुमंडला नदीवर लघु पाटबंधारे विभागाचा २.६२ दशलक्ष घनमीटर पाणी क्षमतेचा तलाव आहे. परिसरातील शेतीसाठी सिंचनाचा एकमेव आधार आहे. शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार बंधाऱ्यातील पाणी वेळोवेळी नदीत सोडले जाते. बंधाऱ्याच्या खालच्या बाजूला नदीवर १० कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे आहेत. या बंधाऱ्यात आवर्तनाद्वारे कालव्याच्या माध्यमातून सोडलेले पाणी अडवले जात असते. हे अडवलेले पाणी अरगडे शिवार, धायबर शिवार, आगरमाथा, ढमाले शिवार परिसरातील शेतीला फायदेशीर ठरते. या १० बंधाऱ्यांना ढापे बसवून पाणी अडविण्याचे काम सुरू आहे. याचे नियोजन लघु पाटबंधारे खात्याच्या मार्गदर्शनाखाली भैरवनाथ सहकारी पाणी वाटप संस्थेच्या माध्यमातून केले आहे. सध्या नदीला पाण्याचा प्रवाह सुरू आहे. ढापे बसविल्याने बंधाऱ्यांमध्ये पाणी साठू लागले असून, परिसरातील सुमारे ५०० हेक्टर क्षेत्रावरील रब्बी व उन्हाळी हंगामातील पिकांना याचा लाभ होणार असल्याचे भैरवनाथ पाणी वाटप संस्थेचे सचिव किसनराव गारगोटे यांनी सांगितले.
02082
