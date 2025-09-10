ग्रामपंचायत सदस्यावर उपोषण करण्याची वेळ
कळस, ता. १० कळस (ता. इंदापूर) ग्रामपंचायतीकडे वारंवार मागणी करूनही वॉर्डामध्ये विकासकामे करण्याकडे डोळेझाक केली जात असल्याच्या कारणास्तव ग्रामपंचायत सदस्याला उपोषण करण्याची वेळ आली आहे. येथील ग्रामपंचायतीकडून वॉर्ड क्र. एकमध्ये विकासकामे राबविण्याबाबत टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप करत येथील सदस्य तथा भाजप कायदा आघाडीचे तालुकाध्यक्ष अॅड. दयानंद सांगळे यांनी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १६ सप्टेंबरला ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर उपोषणास बसणार असल्याचे निवेदन त्यांनी तहसीलदार, गटविकास अधिकारी व ग्रामपंचायतीला दिले आहे.
याबाबत माहिती देताना अॅड. सांगळे म्हणाले, गेल्या तीन वर्षांपासून गावातील सीसीटीव्ही यंत्रणा बंद आहे. वाड्यावस्त्यांवर शुध्द पिण्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी आरओ प्लॅंट (जलशुध्दीकरण यंत्रणा) बसविण्यात आली आहे. मात्र यातून वॉर्ड क्र. १ मधील बिरंगुडवाडीला वगळण्यात आले आहे. इतर वाड्यावस्त्यांवर दोन-दोन जलशुध्दीकरण यंत्रणा बसविण्यात आली आहे. मात्र बिरंगुडवाडीत एकही जलशुद्धीकरण यंत्रणा बसविण्यात आलेली नाही. या वार्डातील अंतर्गत रस्त्यांची दुरवस्था आहे. सुमारे ४ लाख रुपये खर्चाच्या अंतर्गत रस्त्यांचा निधी पडून आहे. ग्रामस्थांच्या मागणीनुसार रस्ते बनविणे गरजेचे आहे. जाणून-बुजून या वॉर्डात विकासकामे राबविण्यास टाळले जात आहे. ग्रामविकास अधिकाऱ्यावर दबाव आणला गेल्याची शक्यता आहे. दरम्यान, ग्रामविकास अधिकारी गणेश जाधव म्हणाले, रस्त्याच्या कामांच्या निविदा काढलेल्या आहेत. लवकरच काम सुरु होईल. जलशुद्धीकरण यंत्रणेची मागणी आता पुढे आली. ज्या कामांना निधी उपलब्ध आहे, ती कामे लवकर मार्गी लावण्याचा प्रयत्न आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.