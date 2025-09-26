कळस ते काझड रस्त्याच्या दुरुस्तीची नागरिकांची मागणी
कळस, ता. २५ ः कळस ते काझड (ता. इंदापूर) या जुन्या रस्त्याची मोठ्या प्रमाणात दुरवस्था झाली आहे. त्यामुळे या रस्त्याचे मुरमीकरण व डांबरीकरण करण्याची मागणी येथील शेतकरी व ग्रामस्थ करीत आहेत.
या रस्त्याबाबत येथील बापूराव खारतोडे म्हणाले की, ‘‘कित्येक पिढ्यांपासून काझड गावाला जाण्यासाठी या रस्त्याचा वापर होत होता. मात्र, अलीकडच्या काळात रस्ता नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. यामुळे आमच्या वस्तीवरील अनेकांची या रस्त्याअभावी गैरसोय होत आहे. रस्त्याअभावी शेतात जाणे, पिकांची वाहतूक करणे यांसारखी कामे करणे मुश्कील झाले आहे. पावसाळ्यात मोठी परवड होत असते.’’ शेतकऱ्यांची ही समस्या सोडविण्याबाबतची मागणी निवेदनाद्वारे कृषीमंत्री, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी यांच्याकडे करण्यात आल्याचे खारतोडे यांनी सांगितले.
