पैसे मोजून देतो सांगून ज्येष्ठाच्या पैशांवर डल्ला
कळस, ता. २६ : कळस (ता. इंदापूर) येथील बँक आॅफ महाराष्ट्र बँकेच्या शाखेतून शुक्रवारी (ता. २६) दुपारी एका ज्येष्ठ व्यक्तीने बँकेतून काढलेल्या पैशांवर हातचलाखीने अज्ञात चोरट्याने डल्ला मारला.
कळस येथील पांडुरंग खारतोडे यांनी दुपारी बँकेतून २५ हजार रुपये काढले. यावेळी काढलेली रक्कम मोजत असताना अगोदरच बाकावर बसून सावजाच्या शोधात असलेल्या चोरट्याने ‘पैसे मोजून देतो’ म्हणत नोटांच्या बंडलमधील हातचलाखीने ८ हजार ४०० रुपये काढून घेतले. कॅशियरने दिलेले पैसे बरोबर असल्याचे सांगून रक्कम खारतोडे यांच्याकडे देवून चोरट्याने लगेचच बँकेतून काढता पाय घेतला.
येथील पांडुरंग हरीबा खारतोडे यांनी बँक आॅफ महाराष्ट्राच्या शाखेतून २५ हजारांची रक्कम काढली. रोखपालाने त्यांना २०० रुपयांच्या १०० नोटा व ५०० रुपयांच्या १० नोटा दिल्या. खारतोडे यांनी नोटांची पडताळणी करण्यासाठी बँकेतील बाकावर बसून नोटा मोजू लागले. त्यांची धांदल बघून अगोदरच सावजाच्या शोधात बसलेल्या चोरट्याने पैसे मोजून देण्याच्या बहाण्याने त्यांच्याकडून नोटांचा बंडल घेतला. नोटा मोजत असताना मोठ्या हातचलाखीने २०० रुपयांच्या नोटांच्या बंडलमधील ३२ नोटा व पाचशे रुपयांच्या ४ नोटा काढून घेतल्या. रक्कम बरोबर असल्याचे सांगून चोरट्याने तेथून काढता पाय घेतला. काही वेळाने नोटा कमी असल्याचे खारतोडे यांच्या लक्षात आले. दरम्यान चोरटा रक्कम घेऊन पसार झाला होता. बँकेतील सीसीटीव्हीचे रेकॉर्डिंग तपासले असता चोरटा केवळ चोरीच्या उद्देशाने आला असल्याचे जाणवत होते. बँकेत कोणतेही काम न करता रक्कम घेऊन चोरट्याने पोबारा केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.