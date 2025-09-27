कळंबला मंगळवारी शेतकऱ्यांचे आंदोलन
कळस, ता. २७ : मे महिन्यापासून पडणाऱ्या पावसामुळे आतापर्यंत उन्हाळी हंगामाबरोबर खरीपातील पिके वाया गेली आहेत. परिणामी शेतकऱ्यांचे वार्षिक अर्थकारण कोलमडले आहे. यातून शेतकरी सावरण्यासाठी विनानिकष तत्काळ नुकसान भरपाई देण्याबरोबर ओला दुष्काळ जाहीर करण्यात यावा. शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करण्यात यावे या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी कळस (ता. इंदापूर) येथील ग्रामस्थ मंगळवारी (ता. ३०) रास्तारोको आंदोलनाचा पावित्रा घेतला आहे. येथील ग्रामपंचायतीच्या सभागृहात शेतकऱ्यांनी आज एकत्रित येत वालचंदनगर-भिगवण रस्त्यावर कळस येथे रास्तारोको आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला.
अवकाळीच्या तडाख्यात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना अद्यापही नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. यातच ऑगस्ट व सप्टेंबरमध्ये वेळोवेळी झालेल्या अतिवृष्टीचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. शासकीय यंत्रणा पंचनामा करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोचली नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. अद्यापही पावसाचा कहर सुरुच आहे. सध्या शेतकऱ्यांना मदतीची खरी गरज आहे. यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने विनानिकष मदत करण्याबरोबर ओला दुष्काळ जाहीर करण्यात यावा. शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्यात यावी. रब्बी हंगामासाठी तत्काळ कर्जपुरवठा करण्यात यावा आदी मागण्यांसाठी शेतकरी रास्तारोको आंदोलन करणार आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.