पळसनाथ विद्यालयास रंगरंगोटीमुळे चकाकी
पळसदेव, ता. १ ः पळसदेव (ता. इंदापूर) येथील श्री पळसनाथ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या इमारतीला रंगरंगोटी करण्यात आली आहे. रोटरी क्लब ऑफ भिगवण आणि जीडीबी पेंट्स अँड कोटिंग कंपनीच्या सहकार्यातून सामाजिक बांधिलकी जपत विद्यालयाच्या केलेल्या रंगकामामुळे इमारतीला नवीन चकाकी प्राप्त झाली आहे.
भिगवण शहरालगतच्या परिसरातील गावांमध्ये गेल्या काही दिवसांत सुमारे एक कोटी ७६ लाख रुपये खर्च करून २० शाळांच्या इमारतींना रंगकाम करण्याचा उपक्रम राबविण्यात आला आहे. या रंगकामामुळे शाळांच्या इमारती आणि परिसराचे रूप पूर्णपणे बदलून गेले आहे. जीडीबी पेंट्स आणि रोटरी क्लब भिगवण यांच्या वतीने देण्यात आलेल्या डीजीलायझेशन रंगकामामुळे शाळांच्या इमारतींना आकर्षक रूप प्राप्त झाले आहे.
जीडीबी पेंन्टस अँड कोटिंग कंपनीचे संतोष कुमार बगारिया, अतुल कुलकर्णी, रोटरीचे डीजी संतोष मराठे, शितल शहा, पंकज शहा, वसंत वाळुंजकर, रोटरी क्लब ऑफ भिगवणचे सचिन बोगावत, निखिल बोगावत, संतोष सवाने, संपत बंडगर, संजय चौधरी, रणजीत भोंगळे, प्रवीण वाघ, रियाज शेख, संजय खाडे, कुलदीप ननावरे, नामदेव कुदळे, किरण रायसोनी आदींनी या कामाची पाहणी करण्यासाठी नुकतीच विद्यालयास भेट दिली.
यावेळी मुलींच्या लेझीम पथकाने वाजत- गाजत पारंपरिक पद्धतीने पाहुण्यांचे स्वागत केले. पळसनाथ शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष भूषण काळे, सचिव योगिराज काळे, संस्थेचे संचालक राजेंद्र काळे, बाळासाहेब नायकवाडी, पोतदार फाउंडेशनचे सुनील पंडित, ब्राईट लाईफ सामाजिक संस्थेचे सोमनाथ माने, विद्यालयाचे प्राचार्य विकास पाठक, पर्यवेक्षक संजय जाधव, संतोष पवार आदींनी मान्यवरांचे स्वागत केले.
03123
