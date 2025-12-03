कळसला घराचे कुलूप काढून दोन लाखांचा मुद्देमाल लंपास
कळस, ता. ३ : कळस (ता. इंदापूर) येथील अंकुश महादेव कुंभार यांच्या घराचे कुलूप काढून चोरट्याने कपाटातील दोन तोळे सोन्याचे दागिणे व रोख रक्कम, असा सुमारे दोन लाखांहून अधिक रकमेचा मुद्देमाल लंपास केल्याची घटना मंगळवारी (ता. २) सकाळी ११ ते १२ वाजण्याच्या दरम्यान घडली. रात्री उशिरा कुटुंबियांच्या लक्षात हा प्रकार आला. त्यानंतर त्यांनी सकाळी पोलिसांत धाव घेतली.
याबाबत अंकुश कुंभार यांनी सांगितले की, त्यांच्या पत्नी जनाबाई यांनी कपाटातील पाकीटात एक तोळ्याहून अधिक वजनाचा सोन्याचा गंठण व सुमारे एक तोळा वजनाची सोन्याची बोरमाळ ठेवली होती. याशिवाय पाकिटाच्या दुसऱ्या कप्प्यात साडेतीन हजारांची रोख रक्कम, तर तिसऱ्या कप्प्यात साडेसाठ हजारांची रोख रक्कम ठेवलेली होती. दरवाजाला कुलूप लावल्यानंतर त्याची चावी बाहेर लपवून ठेवण्याची सुरक्षित जागा होती. यानंतर घराबाहेरील कुंपनाच्या दरवाज्याला कुलूप लावल्यानंतर त्याचीही चावी बाहेर एका ठिकाणी लपवून ठेवली जात असे. शेजारी अत्यंविधीच्या कार्यक्रमाला गेल्यानंतर घरी कोणी नसल्याचे हेरून चोरट्यांनी कुंपनाचे व घराचे कुलुप काढून कपाटातील सोन्याचे दागिणे व रोख साडेतीन हजारांची रक्कम चोरुन नेली. चोरीनंतर चोरट्याने पुन्हा घराच्या दरवाजाचे व कुंपनाच्या दरवाजाचे कुलुप लावून चावी आहे त्या ठिकाणी ठेवली होती. त्यामुळे चोरी झाल्याचे लगेच लक्षात आले नाही. रात्री उशिरा कामाच्या पगाराचे पैसे कपाटातील पाकीटात ठेवण्यासाठी गेल्यावर सोन्याचे दागिणे व काही रक्कम गायब असल्याचे लक्षात आले. बराच वेळ कपाटासह इतरत्र शोधाशोध करुनही सदर मुद्देमाल आढळून आला नाही. त्यामुळे चोरी झाल्याचे निष्पन्न झाले.
मोलमजूरी करुन पै-पै जमा करणाऱ्या या वृद्ध दांपत्यांच्या घरी चोरी झाल्याचे समजताच शेजाऱ्यांकडून हळहळ व्यक्त केली जात होती. अज्ञात चोरट्याने हेरगिरी करून चोरी केल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
