बाजारभावाच्या फटक्याने अर्थकारण कोलमडले
पळसदेव, ता. ४ : जिल्ह्यातील खरिपातील पिकांना सध्या बाजारभावाचा मोठा फटका बसल्याने शेतकऱ्यांचे अर्थकारण पूर्णपणे कोलमडले आहे. एकीकडे पावसाने वाढविलेला मुक्काम, दुसरीकडे पिकांवर वाढलेला रोगांचा प्रार्दुभाव, यामुळे खते-औषधांवर वाढीव खर्च करून उत्पादित केलेल्या कांदा, मका यांसारख्या पिकांची कवडीमोल बाजारभावाने विक्री करावी लागत, अशी खंत शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे. हमीभावापेक्षाही कमी दराने मका खरेदी होत असल्याने उत्पादक हवालदिल झाले आहेत.
सध्या हमीभावापेक्षा कमी भावाने मका खरेदी केली जात आहे. त्यातून उत्पादन खर्चही मिळत नसल्याचे शेतकरी सांगत आहेत. इंदापूर तालुक्यात यंदा खरीप हंगामात मका पिकाच्या लागवडीखालील क्षेत्रात सरासरीपेक्षा २८३ टक्क्यांनी वाढ झाली. तालुक्याचे खरिपातील मका लागवडीखालील क्षेत्र सुमारे सहा हजार ५०० हेक्टर आहे. तर १८ हजार ४१६ हेक्टर क्षेत्रावर मका पिकाची लागवड करण्यात झाली होती. जनावरांसाठी चारा मिळण्याबरोबर शासनाने जाहीर केलेला २४०० रुपयांचा हमीभाव पदरात पडेल अशी आशा शेतकऱ्यांना होती. मात्र, शेतकऱ्यांच्या या आशेवर पाणी फिरले आहे. सध्या १६०० ते १८०० रुपये दराने मका विकली जात आहे. बाजार समितीमध्ये विक्रीस नेलेल्या मक्यालाही हा बाजारभाव मिळत असल्याचे बोलले जात आहे. थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन मका खरेदी करणाऱ्यांचीही संख्या वाढली आहे. या खरेदीदाराकडून मका खरेदी करण्याबरोबर त्याचे पैसे देण्यासाठी मुदतीचा वायदा केला जात आहे. यामुळे दारात पडून राहण्यापेक्षा मिळतील तेवढे तरी पदरात पाडून घेण्याच्या अपेक्षेने शेतकरी मका विकत आहेत.
प्रतिक्विंटल ६०० ते ८०० रुपयांचा भुर्दंड
दरम्यान, पशुखाद्य २६०० रुपये क्विंटल दराने शेतकऱ्यांना विकले जाते. त्या मक्याचे प्रमाण केवळ ३० ते ४० टक्के असते. सध्या मका हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी केली जात असल्याने शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल ६०० ते ८०० रुपयांचा भुर्दंड सोसावा लागत आहे. बाजार समितीने हमीभावाने मका खरेदी केंद्राची उभारणी करून उपबाजार समितीतही शेतकऱ्यांचे हमीभावाने मका खरेदी होईल अशी तजवीज करणे गरजेचे आहे.
सध्या शेतकऱ्यांची प्रत्येक बाजूने लूट सुरू आहे. एकीकडे शेतीमालाला बाजारभाव नाही. तर दुसरीकडे खते-औषधांच्या किमती वाढल्या आहेत. पशुखाद्याच्या किमतीही वाढलेल्या आहेत. पशुखाद्य निर्मितीच्या प्रकल्पांकडून १७०० रुपये क्विंटल दराने मका खरेदी केली जात आहे.
- विजय गावडे, अध्यक्ष, बळिराजा प्रतिष्ठान
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.