जमीन वाटपाबाबत दोन वेगवेगळे फेरफार
कळस, ता. ८ : जमीन वाटपाबाबत न्यायालयाने दिलेल्या आदेशावरून जमिनीची नोंद करण्यासाठी दाखल केलेल्या प्रकरणाची ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांनी दोन वेळेस नोंद धरून वेगवेगळे फेरफार तयार केले. त्यास मंडलाधिकाऱ्यांनी मंजुरी दिल्याचा धक्कादायक प्रकार कळस (ता. इंदापूर) येथे घडला. संबंधित शेतकऱ्याने याबाबत उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केल्यानंतर या दोन्ही अधिकाऱ्यांची चौकशी करून शिस्तभंगाचा प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना बारामतीच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी इंदापूरच्या तहसीलदारांना दिली आहे.
कळस येथील मालोजी रंगनाथ भोसले यांनी वडिलोपार्जित जमीन गट नं. १२२६ मधील क्षेत्राचा बंधू यशवंत रंगनाथ भोसले यांना हिस्सा देण्यासाठी न्यायालयातून वाटप करून घेतले. याबाबत न्यायालयाने तडजोडीने ठरलेल्या क्षेत्राचे वाटप करण्याचा आदेश दिला. या आदेशाच्या प्रतीसह वाटपाचा प्रस्ताव ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांकडे दाखल केला. यानंतर सदर आदेशानुसार मार्च २०२५मध्ये वाटपाची नोंद करून ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांनी नोंद प्रमाणित करण्यासाठी मंडलाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव पाठविला. मंडलाधिकाऱ्यांनी नोंद प्रमाणित केली. यानंतर तब्बल ५ महिन्यांनतर आॅगस्टमध्ये पुन्हा त्याच प्रस्तावावरून वरिष्ठांच्या आदेशाशिवाय नव्याने वाटपाची नोंद करून दुसरा फेरफार तयार केला. सदर बाब लक्षात आल्यानंतर मालोजी भोसले यांनी बारामतीच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केली. यानंतर उपविभागीय अधिकारी वैभव नावडकर यांनी सदर प्रकार गंभीर असल्याचे नमूद करत या प्रकारची सखोल चौकशी करून शिस्तभंगाचा प्रस्ताव दाखल करण्याचे पत्र तहसीलदारांना पाठविले आहे.
याबाबत तहसीलदार जीवन बनसोडे म्हणाले, ‘‘अद्यापपर्यंत सदर पत्र मला मिळालेले नाही. मात्र, वस्तुस्थिती तपासून कार्यवाही केली जाईल.’’
अंथुर्णे मंडलाधिकारी रुपाली शेळके म्हणाल्या, ‘‘तांत्रिक दोषामुळे दोन फेरफार तयार झालेले आहेत. इतर हक्कातील काही नोंदी राहिल्याने नव्याने फेरफार तयार करावा लागला. याबाबत वरिष्ठांकडे स्पष्टीकरण देणार आहोत.’’
