पळसदेवमध्ये टेंपोला सिमेंट बल्करची धडक
पळसदेव, ता. १८ : पळसदेव (ता. इंदापूर) येथील काळेवाडी नं. १ येथे पुणे- सोलापूर महामार्गावर सिमेंट वाहतुकीच्या बल्करची टेंपोला पाठीमागून धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात टेंपो महामार्गालगत सेवा रस्त्यावर उलटला. या अपघातात सुदैवाने कोणतीही जीवीतहानी झाली नसली, तरी यामध्ये दोन्ही वाहनांचे नुकसान झाले.
याबाबत महामार्ग पोलिस केंद्राचे सहाय्यक पोलिस निरिक्षक सोमनाथ पडसळकर यांनी सांगितले की, बुधवारी रात्री सव्वाअकरा वाजण्याच्या सुमारास काळेवाडी नं. १ येथे सोलापूरला जाणाऱ्या लेनवर टाटा बल्करने (क्र. एम.एच. १२ एक्स.एम. ७३४१) पुढे चाललेल्या आयशर टेंपोला (क्र. एम.एच.१४ एल.एक्स.३३८७) जोरदार धडक दिली. यामध्ये टेंपो थेट महामार्गालगतच्या सेवा रस्त्यावर उलटला. यामध्ये टेंपोचे व बल्करच्या समोरील बाजूचे मोठे नुकसान झाले. क्रेनच्या साह्याने बल्कर बाजूला घेण्यात आला. महामार्ग पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून वाहतूक सुरळीत करण्यात आली.
