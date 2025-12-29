‘नशिबाच्या खेळा’ने शेतकऱ्यांत डोळ्यांत पाणी
पळसदेव, ता. २९ : काढणीस आलेल्या कांद्याला बाजारभाव नसल्यामुळे महिनाभरापूर्वी कांदा पिकात रोटावेटर फिरवून जमिनीत कांदा गाडला होता. मात्र आता कांद्याचे बाजारभाव वधारल्याने शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत पाणी आले. पळसदेव (ता. इंदापूर) येथील संदीप संपत काळे व शिवाजी मारुती काळे या शेतकऱ्यांनी अनुक्रमे साडेतीन व दीड अशा पाच एकर क्षेत्रातील काढणीस आलेल्या कांद्यावर रोटावेटर फिरविला होता. मात्र, आज महिनाभरानंतर बाजारपेठेत कांद्याचे दर २० रुपयांपर्यंत वधारल्याने या शेतकऱ्यांवर पश्चात्ताप करण्याची वेळ आली आहे. या शेतकऱ्यांचे सुमारे ३० टन कांद्याचे नुकसान झाल्याने हताश झालेल्या शेतकऱ्यांकडून ‘नशिबाचे खेळ’ म्हणत हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
नेमकी घटना काय?
शेतकऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काळेवाडीतील संदीप काळे यांच्या साडेतीन एकर व शिवाजी काळे यांच्या दीड एकर क्षेत्रातील हळीव (लाल) कांदा काढणीस आला होता. कांद्याच्या लागवडपूर्व मशागतीपासून ते काढणीपर्यंतच्या तीन महिन्यांच्या कालावधीत या दोघांनी दोन लाखांहून अधिकचा खर्च केला होता. अतिवृष्टीने राज्यातील कांद्याचे मोठे नुकसान झाल्याच्या बातम्या येत असताना, यांच्या शेतातील कांदा मात्र जोमात होता. यामुळे कांद्याची लॉटरी लागेल, अशी त्यांना अपेक्षा होती. मात्र, कांदा काढणीस आल्यावर बाजारातील कांद्याचे बाजारभाव तीन ते चार रुपये प्रतिकिलोपर्यंत खाली आले. कांदा काढणीस सुरुवात करून दहा-दहा पिशव्या मार्केटला पाठविल्यानंतर, विक्रीतून आलेली पट्टी पाहून त्यांच्या पायाखालची जमीन सरकली. संपूर्ण कांदा काढणी करून विक्री केल्यास उत्पादन खर्चही निघणार नसल्याचा अंदाज आल्याने या दोन्ही शेतकऱ्यांनी हतबल होत रागाच्या भरात उभ्या पिकात रोटावेटर चालवून कांदा जमिनीत गाडून टाकला.
आठवड्यांतच बदलली बाजारपेठेची समीकरणे
पीक नष्ट केल्यानंतर अवघ्या काही आठवड्यांतच बाजारपेठेतील समीकरणे बदलली आहेत. सध्या कांद्याच्या भावात झपाट्याने सुधारणा झाली असून, सध्या कांदा १५ ते २० रुपये प्रति
किलो दराने विकला जात आहे. जर हा कांदा सुरक्षित असता, तर आज आम्हाला सुमारे ५ ते ६ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळाले, असते अशी प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली.
बाजारभाव नसल्याने डोळ्यादेखत पीक मातीत मिसळले. पण आता बाजारभाव वाढलेले पाहून काळजात धस्स होत आहे. यंदा पीक जोमात होते. किमान २०० पिशव्या उत्पादन मिळाले असते. गतवर्षी त्याच क्षेत्रात एक लाखांहून अधिकचा कांदा विकला होता.
- शिवाजी काळे, कांदा उत्पादक
यंदा कांद्याचे झालेले नुकसान आता कधीच भरून निघणार नाही. सुमारे ४०० पिशव्या कांद्याचे उत्पादन मिळण्याची अपेक्षा होती. यासाठी दीड लाखांहून अधिकचा खर्च झाला होता. सध्या बाजार वधारला आहे. परंतु शासनाने कांदा पिकाला हमीभाव देण्याची गरज आहे. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत शेतकऱ्यांना सावरण्यासाठी ठोस धोरण राबवणे महत्त्वाचे आहे.
- संदीप काळे, कांदा उत्पादक
