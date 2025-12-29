ट्रॅक्टर ओढ्यात कोसळून कळसमध्ये तरुणाचा मृत्यू
कळस, ता. २९ : शेतातील पिकांसाठी रासायनिक खतांच्या पिशव्या घेऊन जाताना चढावरील अरुंद रस्त्यावरून ट्रॅक्टर लगतच्या ओढ्यात पलटी होऊन झालेल्या अपघातात कळस (ता. इंदापूर) येथील कपिल राजेंद्र कांबळे (वय ३०) या तरुणाचा ट्रॅक्टरखाली सापडल्याने मृत्यू झाला. ही घटना सोमवारी (ता. २९) सकाळी साडेदहा वाजण्याच्या सुमारास घडली. घटना घडून बराच वेळ झाल्यानंतर रस्त्याने जाण्याऱ्या महिलांनी पलटी झालेला ट्रॅक्टर पाहून आरडाओरड केल्यानंतर अपघात घडल्याचे लक्षात आले.
घटनास्थळावरून मिळालेल्या माहितीनुसार, सोमवारी सकाळी साडेनऊ वाजण्याच्या दरम्यान कपिल कांबळे ट्रॅक्टरच्या अवजारावर रासायनिक खतांच्या पिशव्या घेऊन घराकडून शेताकडे गेले होते. ओढ्यालगतच्या रस्त्याने जात असताना चढाच्या ठिकाणी ट्रॅक्टर ओढ्यात पलटी झाला. यावेळी ट्रॅक्टरचे चारही चाके पूर्णतः उलटी झाली, यामुळे ट्रॅक्टरमध्ये अडकून त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या मागे पत्नी, लहान मुलगा, आई, वडील, भाऊ असा परिवार आहे.
दरम्यान, या घटनेनंतर काही स्थानिक शेतकऱ्यांनी ओढ्यात अतिक्रमण झाल्यामुळे कपिल यांचा हकनाक बळी गेल्याचा आरोप येथील शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे शाखाप्रमुख दत्तात्रेय खारतोडे यांनी केला आहे. ते म्हणाले, ‘‘ओढ्यातील अतिक्रमण काढण्यासंदर्भात दोन वर्षांपासून तहसीलदारांकडे पाठपुरावा करत आहे. ग्रामपंचायतीचा अतिक्रमण काढण्याचा ठराव, मंडल अधिकाऱ्यांचा स्थळपाहणी पंचनामा होऊनही कित्येक दिवसांपासून तहसीलदारांकडे हे प्रकरण प्रलंबित आहे. वास्तविक अतिक्रमणधारक शेतकरी व त्याकडे डोळेझाक करणारे अधिकारी यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करणार आहे.’’
