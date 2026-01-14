‘सई सई ओवसा, सीतेचा ओवसा...’
कळस, ता. १४ - ‘सई सई ओवसा, सीतेचा ओवसा, रामाचा ओवसा, जन्मोजन्मी ओवसा’ म्हणत आज मकर संक्रांतीनिमित्त प्रतिपंढरपूर म्हणून ओळख असलेल्या इंदापूर तालुक्यातील श्रीक्षेत्र विठ्ठलवाडी येथील विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरात महिलांनी ओवासण्यासाठी मोठी गर्दी केली होती. परिसरातील सुमारे १५ ते २० गावांतील महिला हजारोंच्या संख्येने येथे दाखल झाल्या होत्या. मकर संक्रमण काळ दुपारी ३ ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत असल्याने, मुहूर्त साधत देवाला ओवसा वाहण्यासाठी महिलांनी मंदिरात मोठी गर्दी केली होती.
महिलांनी येथे मुहूर्ताअगोदर हजेरी लावली होती. यादरम्यान एकमेकींना हळदी-कुंकवाचा मान देत तीळ-गूळ वाटून सणाचा आनंद लुटला. पान-सुपारीचा विडा, मातीची सुगडी, हळदी-कुंकवाचे पंचपाळ, शेतातील पिकांचा वाण, तीळगुळाने सजविलेले ताट हातात घेऊन येथे नवविवाहीतेपासून वृद्धापर्यंतच्या सर्व वयोगटातील सुवासिनींनी रांगेत उभा राहून देवाला वाण वाहिले. तिळगूळ घ्या, गोड बोला म्हणत एकमेकींना तिळगूळ देत हळदी-कुंकवाचा मान दिला. तिळगुळासोबत ओवसा देणे हे एकमेकींना सौभाग्य व समृद्धीसाठी शुभेच्छा देण्याचे माध्यम आहे. महिलांमधील संवाद व एकोपा वाढविण्यासाठी संक्रांतीनिमित्त ओवासण्याची पारंपारिक प्रथा जपण्याचे काम केले जात असल्याचे महिलांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.