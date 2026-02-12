परसबागेतील ताज्याभाज्यांमुळे पौष्टीकतेला बळकटी
कळस, ता. १२ : रुई (ता. इंदापूर) येथील श्री बाबीर विद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी स्वतः कष्ट करून सुंदर परसबाग फुलवली आहे. परसबागेतील ताज्या भाजीपाल्यांचा वापर विद्यार्थ्यांच्या शालेय पोषण आहारामध्ये होत आहे. या उपक्रमामुळे त्यांच्या आहारातील पौष्टीकतेला अधिक बळकट मिळाली आहे.
पुस्तकी ज्ञानासोबतच श्रमाचे महत्त्व आणि निसर्गाशी जवळीक निर्माण करण्याच्या उद्देशाने मुख्याध्यापक जगन्नाथ पाटील व पर्यवेक्षक धनाजी गावडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिक्षक उस्मान मुलाणी, धनेश भोईर, शिक्षिका मीरादेवी पाटील, प्रतीक्षा पाटील यांनी परसबागेची संकल्पना अस्तित्वात आणली आहे. शाळेच्या मोकळ्या जागेत विद्यार्थ्यांनी वांगी, मिरची, कोथिंबीर, घेवडा आणि भोपळा अशा विविध भाज्यांची लागवड केली आहे.
परसबागेतील भाज्या पूर्णपणे सेंद्रिय पद्धतीने पिकवण्यात आल्या आहेत. दररोजच्या मधल्या सुट्टीत किंवा रिकाम्या वेळेत विद्यार्थी या झाडांना पाणी देणे तसेच त्यांची निगा राखण्याचे काम आवडीने करतात. बाहेरून विकत आणलेल्या भाजीपाल्यापेक्षा स्वतःच्या हाताने पिकवलेला विषमुक्त आणि ताजा भाजीपाला जेवणात मिळत असल्याने विद्यार्थ्यांसह पालकांनीही समाधान व्यक्त केले आहे.
मुख्याध्यापक जे. एन. पाटील म्हणाले, परसबाग उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांना केवळ शेतीचे तंत्र समजले असे नाही, तर कष्टाचे फळ किती गोड असते याचा अनुभवही मिळाला आहे. हा उपक्रमाचे पालकांमधून कौतुक होत आहे. इतर शाळांसाठीही हा उपक्रम दिशादर्शक आहे.
