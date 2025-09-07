कानगावला बाल वारकऱ्यांचा सहभाग
कानगाव, ता. ७ : कानगाव (ता. दौंड) येथील श्री भैरवनाथ मित्र मंडळाच्या गणरायाचे पारंपरिक पद्धतीने विसर्जन करण्यात आले. येथील बाल वारकऱ्यांच्या टाळ गजरात निघालेली श्री भैरवनाथ मित्रमंडळाची मिरवणूक लक्षवेधी ठरली.
येथील श्री भैरवनाथ मित्र मंडळाच्या दिंडीत आनंदगड वारकरी शिक्षण संस्था, कोळगाव डोळस येथील बाल वारकरी सहभागी झाले होते. यावेळी हरिनामाच्या गजराने कानगाव व परिसर हरी गजरात दंगून गेला होता. महिलाही फुगडी खेळत मिरवणुकीमध्ये सहभागी झाल्या होत्या. परिसरातील व्यावसायिकही या बाल वारकऱ्यांना प्रोत्साहन देत होते.


