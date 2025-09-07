कानगावला बाल वारकऱ्यांचा सहभाग
कानगाव, ता. ७ : कानगाव (ता. दौंड) येथील श्री भैरवनाथ मित्र मंडळाच्या गणरायाचे पारंपरिक पद्धतीने विसर्जन करण्यात आले. येथील बाल वारकऱ्यांच्या टाळ गजरात निघालेली श्री भैरवनाथ मित्रमंडळाची मिरवणूक लक्षवेधी ठरली.
येथील श्री भैरवनाथ मित्र मंडळाच्या दिंडीत आनंदगड वारकरी शिक्षण संस्था, कोळगाव डोळस येथील बाल वारकरी सहभागी झाले होते. यावेळी हरिनामाच्या गजराने कानगाव व परिसर हरी गजरात दंगून गेला होता. महिलाही फुगडी खेळत मिरवणुकीमध्ये सहभागी झाल्या होत्या. परिसरातील व्यावसायिकही या बाल वारकऱ्यांना प्रोत्साहन देत होते.
00609
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.