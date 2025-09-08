कानगावात केंद्रीय सचिवांकडून कृषी औजार बँकेची पाहणी
कानगाव, ता. ८ : कानगाव (ता.दौंड) येथे केंद्रीय सहसचिव अजितकुमार साहू यांनी नुकतीच कृषी औजार बँकेची पाहणी केली व कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान योजनेच्या अंमलबजावणी परिस्थितीचा आढावा घेतला.
केंद्राच्या विविध योजनांमधून महाराष्ट्राला उपलब्ध करून देण्यात आलेले अनुदान निधी लवकरात लवकर खर्च करण्यात यावा, अशी महत्त्वपूर्ण सूचना अजितकुमार साहू यांनी केली.
यावेळी उपआयुक्त कृषी मंत्रालय भारत सरकार रोहित बिस्त, उपविभागीय कृषी अधिकारी टी.के. चौधरी, तालुका कृषी अधिकारी अजिंक्य दुधाणे यांनी घेतला.
दरम्यान, दुसऱ्या हप्त्याच्या अनुदानासाठी राज्य पात्र होऊन लाभार्थी शेतकऱ्यांना वेळेत रक्कम मिळण्यास मदत होईल, अशी माहिती साहू यांनी दिली. केंद्रीय योजनांच्या अंमलबजावणीत काही अडचणी असतील तर त्यासुद्धा सोडविण्यास आम्ही प्राधान्य देऊ असे साहू यांनी सांगितले .
आढावा दौऱ्या दरम्यान कानगाव येथील शेतकरी रामदास रोडे यांनी कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियान योजनेंतर्गत (SMAM) स्थापन केलेल्या औजारे बॅक (CHC) या घटकाची पाहणी करण्यात आली. ग्रामीण स्तरावर होत असलेल्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत अधिकाऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले.
यावेळी उपआयुक्त कृषी मंत्रालय भारत सरकार रोहित बिस्त, उपविभागीय कृषी अधिकारी टी.के.चौधरी, तालुका कृषी अधिकारी अजिंक्य दुधाणे, मंडळ कृषी अधिकारी दिनेश फडतरे,उप कृषी अधिकारी अरुण धेंडे, प्रकाश लोणकर आदी उपस्थित होते.
