कानगाव येथे शेतकरी आंदोलनाचा दुसरा दिवस
कानगाव, ता. १९ : कानगाव (ता. दौंड) येथील ग्रामस्थांनी शेतकरी आक्रोश कृती समिती स्थापन केली आहे. या समितीतील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करून कांद्याला प्रति किलो ३५ रुपये हमीभाव मिळावा, सरसकट कर्जमाफी मिळावी, शेतकरी विरोधी कायदे रद्द व्हावेत यांसह विविध मागण्या केल्या आहेत. या सर्व मागण्या मान्य होईपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे समितीकडून सांगण्यात आले.
गुरुवारी (ता. १८) सकाळी दहा वाजता शेतकरी आक्रोश कृती समितीच्या वतीने गावात शेतकऱ्यांची रॅली काढून आंदोलनास सुरवात झाली. यावेळी मोठ्या संख्येने कांदा उत्पादक शेतकरी सहभागी झाले होते. आंदोलनाची दखल घेऊन शासनाने त्वरित मागण्या मान्य कराव्यात, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. आंदोलनात भानुदास शिंदे, सयाजी मोरे, रामदास पवार, चंद्रकांत चाबुकस्वार, संतोष गवळी, महादेव निगडे, अण्णासाहेब चाबुकस्वार, गणपत नलावडे, संतोष गायकवाड, संपतराव जगताप, दादासाहेब गवळी, नामदेव फडके, तात्यासाहेब मोरे यांच्यासह अनेक शेतकरी सहभागी झाले आहेत.
यावेळी समितीचे भानुदास शिंदे म्हणाले की, ‘‘आज आधुनिक तंत्रज्ञान आले तरीही शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ येत आहे. याला कारणीभूत सरकारची चुकीची धोरणे आहेत. कारण कोणत्याही शेतीमालाला भाव मिळेल, अशी व्यवस्था सरकारने केलेली नाही. १९५१ पासून शेतकरी विरोधी कायदे तयार करण्यात आले. त्यामध्ये अत्यावश्यक वस्तू कायदा, भूसंपादन कायदा असे काही कायदे आहेत. यामुळे शासनाला शेतीमाल आयात-निर्यात करण्याचे अधिकार मिळाले. आखाती देश, श्रीलंका, बांगलादेश, नेपाळ येथे कांदा निर्यात होत असल्यामुळे कांद्याला चांगला बाजारभाव मिळत होता. परंतु वेळोवेळी निर्यातबंदी करणे, निर्यातमूल्य वाढविणे या शासनाच्या धरसोड वृत्तीमुळे भारताने कांद्याची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ गमावली आहे. या परिस्थितीत अडचणीत सापडलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी आमची मागणी आहे.’’
या आहेत समितीच्या प्रमुख मागण्या
१) कांद्याला प्रति किलो ३५ रुपये हमीभाव द्यावा.
२) उसाला प्रति टन ५००० रुपये बाजारभाव मिळावा.
३) भाकड पशुधन - गाई, म्हशी, वासरे यांसाठी शासकीय खरेदी केंद्र सुरू करावे.
४) कापसाला १२००० व सोयाबीनला १०००० रुपये प्रति क्विंटल बाजारभाव मिळावा.
५) गायीच्या दुधाला ७० रुपये व म्हशीच्या दुधाला १०० रुपये प्रति लिटर बाजारभाव मिळावा.
