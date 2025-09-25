कानगावमधील आंदोलनाला बाजार बंद ठेवत पाठिंबा
कानगाव, ता. २५ : कानगाव (ता. दौंड) येथे गुरुवारपासून (ता. १८) सुरू असलेल्या धरणे आंदोलनाला कानगावकरांनी आठवडे बाजार बंद ठेवत पाठिंबा दिला आहे.
कांद्याला ३५ रुपये हमीभाव मिळावा, संपूर्ण कर्जमुक्ती व्हावी, शेतकरी विरोधी कायदे रद्द व्हावे व इतर मागण्यासाठी येथे शेतकरी आक्रोश कृती समितीचे धरणे आंदोलन चालू आहे. कृषी प्रधान भारतामध्ये शेतीमालाला बाजार भाव न मिळणे शेतकऱ्यांवरील कृषी कर्ज व शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होणे म्हणजे केंद्र व राज्य सरकारचे मोठे अपयश आहे. देशभर व राज्यभर शेतकऱ्यांची आंदोलने सुरू आहेत. एका शेतमालाला बाजारभाव नाही, तर दुसऱ्या बाजूला देशभरात ठिकठिकाणी अतिवृष्टी होत असल्याने पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.
शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य होईपर्यंत धरणे आंदोलन चालू ठेवण्याचा निर्धार येथील शेतकरी, शेतकरी महिला वर्ग व व्यापाऱ्यांनी केला आहे.
या आंदोलनाला पुणे जिल्ह्यातील इतर गावांचाही मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा मिळत आहे. आंदोलनाची व्याप्ती हळूहळू वाढत चालली आहे. या आंदोलनामध्ये कानगावमधील शेतकरी आक्रोश कृती समिती सदस्य शेतकरी वर्ग व व्यापारी वर्गांनी सहभाग नोंदवत गाव बंद ठेवून आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे.
00631
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.