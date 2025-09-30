कुसेगावातील अपघातात तरुणाचा मृत्यू
कानगाव, ता. ३० : कुसेगाव (ता. दौंड) येथील गणेश भानुदास कोकाटे (वय ३५) या तरुणाचा पाटस–अष्टविनायक रोडवर झालेल्या दुचाकी व चारचाकी वाहनाच्या भीषण अपघातात मृत्यू झाला आहे. ही घटना रविवारी (ता.२९) घडली.
मिळालेल्या माहितीनुसार, गणेश कोकाटे हे कामानिमित्त कुसेगाव येथून पाटसकडे दुचाकी गाडी नंबर (एम. एच. ४२, ए.सी. ४१६७) जात होते. दरम्यान, कुसेगाव हद्दीतील मोरे वस्ती जवळ पाटसहून भरधाव वेगात येणाऱ्या चारचाकीचा नंबर (एम. एच. ४२, बी.एन. ९६९३) गाडीने त्यांच्या दुचाकीला समोरासमोर जोराची धडक दिली. या धडकेत कोकाटे चारचाकीच्या काचेवर आपटून गंभीर जखमी झाले.
मात्र, या अपघातानंतर मोटारचालकाने वाहन जागीच सोडून पळ काढला. अपघाताची माहिती कळताच स्थानिक नागरिकांनी तातडीने कोकाटे यांना उपचारासाठी जवळील रुग्णालयात नेले. त्यांना पुढील उपचारासाठी पुणे येथील ससून रुग्णालयात हलविण्यात आले. उपचारादरम्यान डॉक्टरांनी कोकाटे यांना मृत घोषित केले.
दरम्यान, मृतदेह ससून रुग्णालयातून सोडण्यात आल्यानंतर नातेवाइकांनी तो थेट न्याय मिळवण्यासाठी पाटस पोलिस चौकीत आणत न्याय मिळावा, दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी केली.
