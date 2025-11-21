पाटस परिसरात एअरटेलची सेवा कोलमडली
कानगाव, ता. २० : पाटस (ता. दौंड) व परिसरात गुरुवारी (ता. २०) दुपारपासून एअरटेल कंपनीची सेवा कोलमडल्यामुळे हजारो ग्राहकांना मोठा फटका बसला आहे. मोबाईलपासून ते ब्रॉड बँड पर्यंत सर्वच ठिकाणी अडथळे येत असल्याने ग्राहक वैतागले आहेत.
एअरटेल कंपनीचा मोठा ग्राहक वर्ग आहे. परंतु अचानक सेवा विस्कळित झाल्यामुळे ग्राहकांना त्याचा मोठा फटका बसला आहे. या नेटवर्क समस्यांमुळे ऑनलाइन सुविधांवर, बँकिंग सेवेवर परिणाम होत आहे. पाटस परिसरात नेटवर्क समस्या असल्यामुळे नागरिकांचा एकमेकांशी संपर्क बंद झाला होता. यामुळे नागरिकांचे व्यवहारही ठप्प झाले. फोन पे, गूगल पे, पेटीयम यांसारखे मोबाईल बँकिंग व्यवहार करण्यासाठी नेटवर्क नसल्याने ग्राहकांचे व्यवहार खोळंबलेले दिसत आहेत. मोबाईल नेटवर्कमुळे कॉल ड्रॉप होणे, या समस्यांचा सामना नागरिकांना करावा लागत आहे.
परिसरातील एअरटेल कंपनीच्या ग्राहकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. डिजिटल युगात, स्मार्टफोन हे नागरिकांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनलेला आहे. अनेक कामे स्मार्टफोनच्या मदतीने करता येतात. मात्र फोनला चांगला सिग्नल असूनही इंटरनेट योग्यरीत्या काम करत नाही. दरम्यान, पाटसमध्ये वेगवेगळ्या कंपनीचे टॉवर उभारले आहेत. मात्र ग्राहकांची वाढती संख्या लक्षात घेता टॉवरची संख्या कमी पडत असल्याचे दिसून येत आहे. तर मागील काही दिवसांपासून कॉल ड्रॉप आणि रेंज प्रॉब्लेम या समस्यांमुळे एअरटेल कंपनीचे ग्राहक त्रस्त झाले आहेत.
