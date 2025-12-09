पाटस परिसरात विहिरीवरील मोटारींच्या केबल चोरीचे सत्र
कानगाव, ता. ९ : पाटस (ता. दौंड) येथील विहिरीवरील विद्युत मोटर व केबल चोरीचे प्रकार सातत्याने होत असल्याने शेतकरी हैराण झाले आहेत. केबल चोरी झाल्यानंतर आठ ते दहा हजारांचा भुर्दंड शेतकऱ्यांना सोसावा लागत आहे.
पाटस येथील ठोंबरे वस्ती, मोटेवाडा परिसरात असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या विहिरीवरील विद्युत मोटारींच्या केबल चोरी झाल्या आहेत. या परिसरात मागील काही दिवसांपासून केबल चोरीचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीचा फटका बसत आहे. या वाढत्या केबल चोरीमुळे शेतकरी त्रस्त झाले आहे.
पाटस येथील शेतकरी संतोष केकाण व शेतकरी राजाराम ठोंबरे यांच्या शेतातील विहिरीवरील मोटारींच्या केबल चोरी गेलेल्या आहेत. राजाराम ठोंबरे हे शुक्रवारी (ता. ५) विहिरीवर मोटार सुरु करण्यासाठी गेले होते. त्यावेळी मोटार सुरु होत नसल्याने विहिरीत इतरत्र पहिले असता केबलची चोरी झाल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. चोरट्यांनी मोटरीवर ओढून केबल तोडून चोरी केली. जवळपास ऐंशी ते नव्वद फूट वायर चोरीला गेली आहे.
संतोष केकाण यांचे विहिरीवरील एकाच महिन्यात दोनदा पन्नास फूट केबल चोरीला गेली आहे. दोन्ही शेतकऱ्यांचे हजारो रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
पाटस परिसरातील शेतकऱ्यांच्या विद्युत केबल, मोटर चोरीच्या घटना घडत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. पाटस पोलिसांनी चोरट्यांचा बंदोबस्त करावा, अशी मागणी पंचक्रोशीतील शेतकऱ्यांनी केली आहे.
