वरवंडचा प्रणय टेंगले ठरला ‘दौंड मल्लसम्राट’
कानगाव,ता. १२ : दौंड तालुका निवड चाचणी कुस्ती स्पर्धेचा मानाचा ‘दौंड मल्लसम्राट’ किताब रोख पाच हजार एक रुपयांचे बक्षीस वरवंडच्या प्रणय प्रकाश टेंगले याने पटकावले.
कानगाव (ता. दौंड) येथे रविवारी (ता. ११) ‘महाराष्ट्र केसरी’ कुस्ती स्पर्धा २०२६ साठीची दौंड तालुका निवड चाचणी कुस्ती स्पर्धा झाली. त्यात तालुक्यातील बालगट, वरिष्ठ गादी व माती विभागातील कुस्तीपटूंनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवीत आपली ताकद आजमावत डावपेच व कौशल्य दाखवून दिले. तर कुस्ती शौकिनांनी कुस्तीपटूंवर बक्षिसांची खैरात केली. दरम्यान, डॉ. भरत खळदकर यांच्या वतीने घोषित करण्यात आलेले रोख पाच हजार एक रुपयांचे बक्षीस टेंगलेने आपल्या दमदार खेळाच्या जोरावर पटकावले. तसेच सर्वोत्कृष्ट खेळाडू हा सन्मान पाटस येथील पोपट लक्ष्मण बरकडे याला प्रदान करण्यात आला. ‘दौंड तालुक्यातील उदयोन्मुख खेळाडू’चा पुरस्कार राष्ट्रीय स्तरावर चमक दाखवणाऱ्या पिंपळगाव येथील गुणवंत कुस्तीपटू शुभम मनोहर जाधव याला रोख पाच हजार एक रुपये व चषक देऊन गौरविण्यात आले. स्पर्धेचे निवेदन प्रा. सागर चौधरी यांनी केले. आमदार राहुल कुल यांनी दूरध्वनीवरून शुभेच्छा दिल्या. माजी आमदार रमेश थोरात यांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून कुस्तीगिरांना मार्गदर्शन करत त्यांचा उत्साह वाढविला. यावेळी पुणे जिल्हा कुस्तीगीर तालीम संघाचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष माऊली ताकवणे, संपत फडके, ज्ञानेश्वर शेळके, भरत फडके, पाटसचे माजी सरपंच संभाजी खडके, सोपान मोहिते, अरुण भागवत, गणेश निंबाळकर, नानसाहेब गवळी, महादेव चौधरी, पांडुरंग गवळी, दत्तात्रेय मळेकर उपस्थित होते.
वजन गटानुसार निकाल
बालगट (२५ किलो) : विकास खडके (पाटस). २८ किलो : स्वराज भागवत (पाटस). ३२ किलो : मोहन तांबे (पाटस). ३६ किलो : ओम शेळके (वाखारी). ४० किलो : आदिनाथ शितोळे (देऊळगाव गाडा). ४४ किलो : कृष्णा खडके (पाटस). ४८ किलो : शंभूराजे पेटकर (दहिटणे). ५१ किलो : अमित साठे (बोरीपार्धी). ६० किलो : प्रणव दिवेकर (वरवंड).
वरिष्ठ गट : गादी विभाग : ५७ किलो : ओंकार कोल्हटकर (चौफुला). ६१ किलो : गणेश कोकरे (पाटस). ६५ किलो : केतन कापरे (पिंपळगाव). ७० किलो : काशिनाथ खडके (पाटस). ७४ किलो : प्रणय टेंगले (वरवंड). ७९ किलो : निखिल गायकवाड (बोरीपार्धी). ८६ किलो : विजय कोकरे (पाटस). ९२ किलो : ऋषिकेश गायकवाड (काळेवाडी). ९७ किलो : गोकूळ खळदकर (नानगाव).
महाराष्ट्र केसरी किताब वजनगट : आदेश डुबे (राहू)
माती विभाग : ५७ किलो : वीर बोडरे (पाटस). ६१ किलो : ज्ञानेश्वर नरुटे (पाटस). ६५ किलो : ओंकार नरुटे (पाटस). ७० किलो : पोपट बरकडे (पाटस). ७९ किलो : विजय शिंगटे (गिरीम). ८६ किलो : आदित्य सांगळे (पाटस). ९२ किलो : दिव्यांक भागवत (पाटस).
महाराष्ट्र केसरी किताब वजनगट : विशाल गव्हाणे (कानगाव).
