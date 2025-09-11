शंभूभक्तांच्या अपेक्षेनुसारच स्मारकाचे काम दर्जेदार होईल
कोरेगाव भीमा, ता. ११ : ‘‘श्रीक्षेत्र वढू बुद्रुक व तुळापूर ही स्वराज्यरक्षक धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज यांची प्रेरणादायी तीर्थस्थळे म्हणून विकसित व्हावीत, शंभुभंक्तांनी येथे आशीर्वाद घेण्यासाठी यावे, या शंभूभक्तांच्या अपेक्षेनुसारच येथील स्मारकाचे दर्जेदार काम होईल,’’ असा विश्वास सार्वजनिक विभाग बांधकाम मंत्री श्रीमंत छत्रपती शिवेंद्रराजे भोसले यांनी व्यक्त केला.
शिवेंद्रराजे भोसले यांनी श्रीक्षेत्र वढू बुद्रुक व तुळापूर येथे भेट देत स्वराज्यरक्षक धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराजांच्या समाधी स्थळाला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. तसेच, स्मारकांच्या सुरू असलेल्या बांधकामाची पाहणी करून संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक त्या सूचनाही दिल्या. या प्रसंगी आमदार माउली कटके, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष प्रदीप कंद, माजी सदस्य मंगलदास बांदल, शेखर पांचुदकर, भाजप क्रीडा आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष संदीप भोंडवे, माजी सरपंच प्रफुल्ल शिवले, सरपंच कृष्णा आरगडे, तुळापूरच्या सरपंच गुंफा इंगळे, स्मृती समितीचे मिलिंद एकबोटे आदी उपस्थित होते.
शिवेंद्रराजे भोसले म्हणाले, ‘‘श्रीक्षेत्र वढू बुद्रुक व तुळापूर ही पर्यटन स्थळे नव्हे तर प्रेरणादायी तीर्थस्थळे व्हावीत,
या शंभू भक्तांच्या अपेक्षेप्रमाणे स्मारकाचे मराठा स्थापत्य शैलीमध्ये गुणवत्तापूर्ण काम करण्याची जबाबदारी बांधकाम विभागावर आहे. वढू बुद्रुक येथील स्मारकासाठी आवश्यक केईएम रुग्णालयाच्या जागेचा विषय मार्गी लावण्यासाठी महसूल विभागासह प्रसंगी मुख्यमंत्र्यांकडेही पाठपुरावा करणार आहे.’’
यावेळी तुळापूर फाटा ते आळंदी रस्त्याचे चौपदरीकरण तसेच भावडी रस्त्याचे मजबुतीकरण करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली.
