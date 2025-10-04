वाडेबोल्हाई येथे येत्या बुधवारी ‘वॉटर मीटर हटाव’बाबत बैठक
केसनंद, ता.४ : मुळा-मूठा नदी लगतच्या कृषिपंपांना वॉटर मीटर लावून भरमसाट पाणी पट्टी वसूल करण्याच्या पाटबंधारे विभागाच्या निर्णयाविरुद्ध २२ गावांतील शेतकऱ्यांनी
‘वॉटर मीटर हटाव’ आंदोलन केले होते. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर चर्चा करण्यासाठी येत्या बुधवारी (ता. ८) वाडेबोल्हाई येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती कृती समितीचे सचिव अंकुश कोतवाल यांनी दिली.
पूर्वहवेलीत मांजरीपासून - हिंगणगावपर्यंत मुळा-मुठा नदीकाठच्या कृषिपंपांना वॉटर मीटर लावून नदीतील सांडपाणी मिश्रित पाण्यावर भरमसाट पाणीपट्टी वसूल करण्याची मोहीम पाटबंधारे विभागाने सुरू केली होती. या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी पूर्व हवेलीतील २२ गावातील शेतकऱ्यांनी एकत्र येत ‘मीटर हटाव - शेतकरी बचाव कृती समिती’ स्थापन करून विविध आंदोलनांसह न्यायालयीन लढाही दिला होता. या प्रश्नी शेतकऱ्यांच्या कृती समितीने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाने सकारात्मक निर्णय दिल्याने आंदोलक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.