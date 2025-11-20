जयस्तंभ अभिवादन कार्यक्रमाची आज बैठक
केसनंद, ता. २० : पेरणेफाटा येथे जयस्तंभस्थळी येत्या १ जानेवारीला होणाऱ्या अभिवादन कार्यक्रमाबाबत माहिती देण्यासाठी पोलिस प्रशासनाकडून शुक्रवारी (ता. २१) सकाळी ११ वाजता शास्त्रीनगर येथे येरवडा पोलिस ठाण्यात बैठक होणार आहे.
पुणे-अहिल्यानगर रस्त्यावरील पेरणेफाटा (ता. हवेली) येथील जयस्तंभस्थळी अभिवादन कार्यक्रमासाठी यावर्षी देशभरातून सुमारे १० लाखांहून अधिक अनुयायी येण्याच्या शक्यते नुसार सोयी सुविधा आणि बंदोबस्तासाठी शहर पोलिस प्रशासनाकडून जोरदार तयारी सुरू आहे.
पुणे शहर हद्दीतील लोणीकंद पोलिस ठाणे कार्यक्षेत्राअंतर्गत होणाऱ्या कार्यक्रमाबाबत करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांची माहिती देण्यासाठी तसेच विविध संघटनांचे प्रमुख, पदाधिकारी, कार्यकर्ते अनुयायींकडून सूचना जाणून घेण्यासाठी शहर पोलिस प्रशासनाकडून शुक्रवारी सकाळी ११ वाजता शास्त्रीनगर येथे येरवडा पोलिस ठाण्यात बैठक होणार आहे.
अप्पर पोलिस आयुक्त मनोज पाटील यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या बैठकीस परिमंडळ ४ चे पोलिस उपायुक्त सोमय मुंडे, पोलिस उपायुक्त (वाहतूक शाखा) हिंमत जाधव, येरवडा विभागाच्या साहाय्यक पोलिस आयुक्त प्रांजली सोनवणे उपस्थितांशी संवाद साधणार आहेत. बैठकीला सर्व संबंधित घटकांनी उपस्थित राहण्याबाबतचे आवाहन लोणीकंद पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सर्जेराव कुंभार यांनी केले आहे.
