वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी आराखडा
केसनंद, ता. २८ : पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावरील पेरणे फाटा ते लोणीकंद दरम्यान सातत्याने वाहतूक कोंडीवर उपाययोजना म्हणून नागरिकांनी आराखडाही बनविला आहे. या आराखड्याची पाहणी करून या प्रश्नी आवश्यक त्या उपाययोजनांचे आश्वासन अप्पर पोलिस आयुक्त मनोज पाटील यांनी दिले.
पेरणे फाटा ते लोणीकंद दरम्यान सातत्याने वाहतूक कोंडीच्या पार्श्वभूमीवर या ठिकाणी विमाननगर प्रमाणे मुख्य चौक बंद करून प्रायोगिक तत्त्वावर वाहतूक नियोजन करावे. तसेच वाहतूक नियोजनासाठी पुढाकार घेणारे जनसेवक संपत गाडे, पेरणेचे माजी उपसरपंच रवींद्र वाळके यांनी प्रत्यक्ष चौकात पाहणी केली. तसेच वाहतुकीच्या वर्गीकरण व टक्केवारीनुसार आराखडाही बनवला. तर वाहतूक पोलिसांना आवश्यक असल्यास या चौकात ध्वनिक्षेपक यंत्रणा बसवून देण्याची तयारी ही संपत गाडे यांनी दर्शवली. तर या आराखड्यानुसार कशाप्रकारे प्रायोगिक तत्त्वावर वाहतूक नियोजन करता येणे शक्य आहे, हेही रवींद्र वाळके यांनी येरवडा येथे पूर्व प्रादेशिक विभागाचे अप्पर पोलिस आयुक्त मनोज पाटील, परिमंडळ ४ चे उपायुक्त सोमय मुंडे, वाहतूक विभागाचे उपायुक्त हिम्मत जाधव यांची भेट घेत त्यांना समजावून सांगितले. यावेळी या अधिकाऱ्यांनी आराखड्याची बारकाईने पाहणी करून या बाबत योग्य त्या कार्यवाहीचे आश्वासन दिले.
आराखड्यासोबत सुचविलेल्या उपाय योजना
पेरणे फाटा चौक प्रायोगिक तत्त्वावर सायंकाळच्या वेळी बंद करून वाहतूक दोन्ही बाजूने विजयस्तंभ व टोलनाका येथून यू-टर्न मारून वळविणे
पेरणे व लोणीकंद येथे चौकात सिग्नल लावावेत तसेच गर्दीचे वेळी वाहतूक पोलिस, कर्मचारी जागेवर कार्यरत असावेत
मुख्य चौकात नो पार्किंग झोन द्वारे चौकात रिक्षा व हमरस्त्याच्या दोन्ही बाजूला वाहने उभी राहण्यास मनाई करावी
लेन शिस्तीसह वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या व प्राधान्याने विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या वाहनांवर दंडात्मक कठोर कारवाई करावी.
