मानवांवरील हल्ले वाढल्यामुळे प्रशासन धारेवर
केसनंद, ता. ९ : शिरूर- हवेलीतील अनेक गावांमध्ये सध्या पाळीव प्राण्यांबरोबरच मानवीवरही हल्ले वाढल्याने ग्रामस्थांमध्ये दहशतीचे वातावरण आहे. त्यातच आष्टापूर (ता. हवेली) येथेही आज सकाळी एका महिलेवर बिबट्याने हल्ला केल्याने वनविभागाबाबत ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. दरम्यान या घटनेनंतर शिरूर-हवेलीच्या आजी माजी आमदारांनीही प्रशासनाला धारेवर धरले आहे.
शिरूर प्रमाणेच पूर्व हवेलीतही अनेक गावात सध्या बिबट्याने धुमाकूळ घातला आहे.शिरूर पाठोपाठ हवेलीतही दोनजणांवर हल्ले झाल्याने ग्रामस्थ भयभीत आहेत. पूर्वी पाळीव प्राण्यांवर हल्ला करणारा बिबट्या आता थेट मानवावर हल्ले करू लागल्याने नागरिकांमध्ये दहशतीचे वातावरण आहे.
बिबट्यांच्या मानवी वस्तीत वाढता वावर तसेच शिरूर हवेलीतील हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर विद्यमान आमदार माऊली कटके यांनी सभागृहात याबाबत लक्षवेधी सूचनेद्वारे आवाज उठवत ठोस उपाय योजनेची मागणी केली. तसेच वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनाही फोन करून जखमी महिलेला उपचार तसेच या परिसरातील बिबट्यांच्या बंदोबस्तासाठी तातडीने ठोस उपाय योजना करण्याच्या सूचना दिल्या.
दरम्यान, पुणे, अहिल्यानगर व नाशिक जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी ६०० बिबटे ठेवण्याची क्षमता असलेले रेस्क्यू सेंटर किंवा ट्रान्झिट ट्रीटमेंट सेंटर उभारण्याकरिता निर्देश देण्यात आलेले असून जुन्नर वनविभागात बिबट्यांना जेरबंद करण्याकरिता १००० पिंजरे खरेदीकरिता निधी उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहिती आमदार माऊली कटके यांनी दिली.
दरम्यान, अष्टापूरमध्ये झालेल्या बिबट्याच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्या महिलेची माजी आमदार अशोक पवार यांनीही रुग्णालयात भेट घेत वन विभागाचे अधिकारी प्रशांत खाडे यांच्याशी चर्चा करू वैद्यकीय मदत मिळवून देण्याबाबत व बिबट्याच्या बंदोबस्त करता ठोस उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या.
तसेच उपवनसंरक्षक महादेव मोहिते यांनाही फोन करून ताबडतोब पिंजरे वाढवून जास्त पिंजरे व ड्रोन लावणेबाबत तसेच संबंधित वैद्यकीय मदतीबाबत सूचना दिल्या.
दरम्यान, बिबट्याच्या वाढत्या हल्ल्यामुळे ग्रामस्थ संतप्त असून ग्रामस्थांचा संताप अनावर होण्यापूर्वीच वनविभागाने बिबट्याचा बंदोबस्त करावा, अशी मागणी यशवंत साखर कारखान्याचे अध्यक्ष सुभाष जगताप यांनी वनविभागाला केली आहे.
