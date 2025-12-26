समन्वयातून विजयस्तंभ सोहळा यशस्वी करा
कोरेगाव भीमा, ता.२६ : ‘स्वातंत्र्य, समता व बंधुता, या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या मूल्यांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून विजयस्तंभ अभिवादन सोहळा शांततेत पार पाडणे, ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे. प्रशासन, सामाजिक संघटना व नागरिकांनी परस्पर समन्वयातून हा सोहळा यशस्वी करावा. तर प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करून अनुयायांनीही सहकार्य करावे, असे आवाहन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी केले.
येत्या १ जानेवारी २०२६ला कोरेगाव भीमा जवळील पेरणे फाटा (ता. हवेली) येथे होणाऱ्या विजयस्तंभ अभिवादन सोहळ्याच्या अनुषंगाने विजयस्तंभ स्थळी भेट देऊन विविध विभागांकडून करण्यात येणाऱ्या पूर्वतयारीचा आढावा डॉ. कांबळे यांनी घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) चे महासंचालक सुनील वारे, समाजकल्याण आयुक्त दीपा मुधोळ-मुंडे, पोलिस अधीक्षक संदीपसिंह गिल, पुणे शहराचे पोलिस उपायुक्त सोमय मुंडे, उत्पादक शुल्कचे अधीक्षक अतुल कानडे, समाज कल्याण विभागाच्या प्रादेशिक उपायुक्त वंदना कोचुरे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता अनुराधा भंडारे, उपविभागीय अधिकारी यशवंत माने, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, गट विकास अधिकारी शेखर शेलार, महेश डोके, बार्टीचे विभाग प्रमुख डॉ.बबन जोगदंड आदींसह विजयस्तंभ स्मारक समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
डॉ.कांबळे म्हणाले की, १ जानेवारी रोजी विजयस्तंभास अभिवादन करण्यासाठी पेरणे फाटा येथे मोठ्या संख्येने अनुयायी येतात. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी विविध कारणांनी वाढणारी संभाव्य गर्दी लक्षात घेऊन अनुयायांना आवश्यक सोई-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासनाने काटेकोर नियोजन करावे. तसेच येणाऱ्या अनुयायांना कोणतीही अडचण येणार नाही, याची दक्षता घेऊन सर्व कामे नियोजित वेळेत पूर्ण करा. तसेच विविध विभागांकडून सादर करण्यात आलेल्या मागण्यांबाबत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडे प्राप्त प्रस्तावांना आजच मान्यता देण्यात येणार असून आणखी काही महत्त्वाच्या मागण्या असल्यास तातडीने त्याचेही प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
त्यास पुढील वर्षी १०० वर्षे पूर्ण
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी विजयस्तंभास दिलेल्या भेटीला पुढील वर्षी १०० वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर येणाऱ्या अनुयायांची वाढती गर्दी लक्षात घेता प्रशासनाने आत्तापासूनच दीर्घकालीन पूर्वतयारी करावी, अशाही सूचना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे केल्या.
पूर्व तयारीबाबतची माहिती
विजयस्तंभ सजावट, रुग्णवाहिका, आरोग्य केंद्र, औषध साठा, रुग्णालयांतील खाटांचे आरक्षण, स्वच्छता, पिण्याच्या पाण्याचे टँकर, घंटागाडी, हिरकणी कक्ष, वाहतुकीसाठी पीएमपीएल बसेसचे नियोजन, विद्युत व्यवस्था, पुस्तक विक्री स्टॉल, शौचालये, वाहनतळ, रस्ते दुरुस्ती, कायदा व सुव्यवस्था, वाहतूक व्यवस्थापन, गर्दी नियंत्रण, पोलिस बंदोबस्त, सीसीटीव्ही, आपत्कालीन प्रतिसाद, समाजमाध्यमांचे सनियंत्रण, नियंत्रण कक्ष, बिबट व सर्प प्राणी व्यवस्थापन तसेच आवश्यक मनुष्यबळ आदींचा समावेश आहे. या संबंधित विभागाच्या वतीने करण्यात आलेल्या पूर्वतयारीबाबत समाधान व्यक्त करत ही माहिती मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच सामाजिक न्याय मंत्री यांना कळविण्यात येईल, असेही डॉ. कांबळे यांनी सांगितले.
5279
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.