वढू बुद्रुक येथे वादातून तरुणाच्या खूनाचा प्रयत्न

कोरेगाव भीमा, ता. ८ : वढू बुद्रुक (ता. शिरूर)येथे गैरसमज व जुन्या वादातून युवकाचा अपघात करून कोयता हातात घेऊन पाठलाग करून खूनाचा प्रयत्न करण्यात आल्याच्या घटनेनंतर शिक्रापूर पोलिसांनी मनोज साहेबराव भंडारे याच्यासह चार अनोळखी युवकांवर खूनाचा प्रयत्न केल्याबाबत गुन्हा दाखल केला आहे.
या प्रकरणी शिक्रापूर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वढू बुद्रुक येथील प्रदीप भंडारे व मनोज भंडारे यांच्यात यापूर्वी वाद झाले होते. त्यानंतर प्रदीप याने गैरसमज दूर करण्यासाठी खुलासाही मनोजकडे केला होता, तरीदेखील सहा जानेवारीला दुपारी प्रदीप भंडारे हा दुचाकीहून आपटीकडे जात असताना मोटारीतून (क्र.एमएच १२ व्ही व्ही ७३४६) अचानक समोर आलेल्या मनोजने प्रदीपच्या दुचाकीला धडक देऊन खाली पाडले आणि मनोजसह चार अनोळखी युवक हातात कोयता घेऊन प्रदीपचा पाठलाग करत शिवीगाळ, दमदाटी करून जीवे मारण्याची धमकी देऊ लागले. मात्र यावेळी जिवाच्या आकांताने पळालेला प्रदीप गावातील एका घरात लपून बसला आणि याबाबतची माहिती चुलत्यांना देऊन पोलिसांना मदतीसाठी बोलावून घेतले.
दरम्यान, या घटनेबाबत प्रदीप संभाजी भंडारे (वय २८, रा. वढु बुद्रुक) यांनी शिक्रापूर पोलीस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीनुसार पोलिसांनी मनोज साहेबराव भंडारे (रा. वढु बुद्रुक) याच्यासह चार अनोळखी युवकांवर खुनाचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा दाखल केला. पोलीस उपनिरीक्षक महेश डोंगरे व प्रतीक जगताप हे अधिक तपास करीत आहेत.
