शोकसभेत श्रद्धांजली वाहताना लोणीकंद येथे पाणावले डोळे
केसनंद, ता. ३१ : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर शोकाकुल लोणीकंद ग्रामस्थ व लोकनायक जयप्रकाश नारायण ज्येष्ठ नागरिक संघाच्या वतीने आयोजित शोकसभेत अनेकांना आपल्या भावना व्यक्त करताना गहिवरून आले. यावेळी अनेकांचे डोळे पाणावले.
लोकनायक जयप्रकाश नारायण ज्येष्ठ नागरिक संघांचे संस्थापक उत्तमराव विठ्ठल भोंडवे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या शोकसभेत उपस्थितांनी अजित पवार यांच्या आठवणींना उजाळा दिला. या श्रद्धांजली सभेत उपस्थितांनी अजित पवार यांचे धडाडीचे कर्तृत्व,
परखड स्वभाव, प्रभावी जनसंपर्क, त्यांनी केलेली अनेक विकास कामे, विविध घटकांना दिलेला न्याय यासह वैयक्तिक आठवणींनाही उजाळा दिला.
यावेळी जिल्हा बँकेचे संचालक प्रदीप विद्याधर कंद, राष्ट्रवादीचे प्रदेश सरचिटणीस प्रदीप वसंतराव कंद, माजी उपसभापती नारायणराव कंद, फुलगाव सोसायटीचे अध्यक्ष किरण साकोरे, माजी सरपंच अनिल होले, योगेश झुरुंगे, रघुनाथ कंद, गुलाबराव कंद, रवींद्र बा. कंद, संभाजी गुलाब कंद, दिनकर झुरुंगे, माऊली झुरुंगे, कुंडलिक झुरुंगे, पांडुरंग जयवंत कंद, रामदास जयवंत कंद, संजय हरिभाऊ मगर, उमेश लोखंडे, राजेंद्र जाधव, जनार्दन वाळुंज, बाजीराव बबन कंद, डी. एम. झुरुंगे आदींसह अनेकांनी आपल्या भावना व्यक्त करीत श्रद्धांजली वाहिली. उत्तमराव भोंडवे यांनी सभेचे सूत्रसंचालन केले.
