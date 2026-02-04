तुळापूर येथे अस्थिकलशाचे विसर्जन
केसनंद, ता. ३ : दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा अस्थिकलश मंगळवारी (ता. ३) छत्रपती धर्मवीर संभाजी महाराजांची बलिदानभूमी असलेल्या श्री क्षेत्र तुळापूर (ता. हवेली) येथे दर्शनासाठी आणण्यात आला. त्यानंतर सजवलेल्या नावेत अस्थिकलश ठेवून भीमा- भामा-इंद्रायणीच्या त्रिवेणी संगमाच्या पाण्यात अस्थिकलशाचे विसर्जन करण्यात आले.
दिवंगत अजित पवार यांचा अस्थिकलश मंगळवारी छत्रपती धर्मवीर संभाजी महाराजांच्या समाधिस्थळापुढेही काही वेळ दर्शनासाठी ठेवण्यात आला. याप्रसंगी ग्रामस्थांसह पंचक्रोशीतून राजकीय, सामाजिक क्षेत्रातील नेते व कार्यकर्ते दादांच्या अस्थिकलशाचे दर्शन घेण्यासाठी आले होते. यावेळी श्रद्धांजली अर्पण करताना अनेकांना दादांनी केलेल्या कामांच्या आठवणी दाटून आल्या. तसेच, राज्यातील ऐतिहासिक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या छत्रपती धर्मवीर संभाजी महाराजांच्या जागतिक दर्जाच्या स्मारकासाठी वेळोवेळी आर्थिक तरतूद करून हा प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी त्यांनी सातत्याने घेतलेला पुढाकार, तसेच येथील दर्जेदार कामासाठी त्यांचा स्पष्टपणा, स्मारकाच्या कामासाठी त्यांनी वक्तशीरपणाने दिलेला वेळ, अशा अनेक आठवणींनी तुळापूरकर अक्षरश: गहिवरून गेले होते.
पंचक्रोशीतील ग्रामस्थ, तसेच राष्ट्रवादीचे प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश घुले, प्रदेश प्रवक्त्या वैशाली नागवडे, जिल्हा बँकेचे संचालक विकास दांगट, प्रवीण शिंदे, प्रदेश सरचिटणीस प्रदीप कंद, माजी तालुकाध्यक्ष लोचन शिवले, विद्यार्थी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष जयेश कंद, माजी सरपंच रूपेश शिवले, संपत शिवले, सरपंच गुंफा इंगळे आदींसह अनेकांनी दर्शन व श्रद्धांजली वाहिल्यानंतर अस्थिकलशाचे भीमा-भामा-इंद्रायणीच्या त्रिवेणी संगमात विसर्जन करण्यात आले. अप्पासाहेब जगताप यांनी सूत्रसंचालन केले.
