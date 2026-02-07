हवेलीत ८३ जणांकडून टपाली मतदान

केसनंद, ता. ७ : हवेली तालुक्यातील निवडणूक प्रक्रियेत नोंदणीकृत १२२ टपाली मतदारांपैकी आतापर्यंत ८३ मतदारांनी आपला मतदानाचा अधिकार बजावला आहे.
याबाबत माहिती निवडणूक व्यवस्थापन विभागाकडून संदीप देवकाते व माध्यम अधिकारी प्रा. योगेश हांडगे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २ ते ६ फेब्रुवारी या कालावधीत मतदान प्रक्रिया राबविण्यात आली. यामध्ये सकाळी ११ ते सायंकाळी ५ या वेळेत मतदान घेण्यात आले, तर शेवटच्या दिवशी सकाळी ८ ते सायंकाळी ५ या वेळेत मतदान प्रक्रिया पार पडली.
या संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेसाठी नोडल अधिकारी दिपगौरी जोशी, निवडणूक अधिकारी डॉ. यशवंत माने, सहाय्यक अधिकारी तृप्ती माने व अर्चना निकम यांनी प्रभावी नियोजन व योग्य समन्वय साधत प्रशासनाची जबाबदारी यशस्वीपणे पार पाडली.
