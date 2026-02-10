कोरेगाव भीमा येथे तरुणाचा निर्घृण खून
कोरेगाव भीमा, ता. १० : पुणे- अहिल्यानगर महामार्गावर कोरेगाव भीमा (ता. शिरूर) येथे एका परप्रांतीय तरुणाचा धारदार शस्त्राने वार करून निर्घृण खून करण्यात आल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे.
सुकेन महातो (रा. ओडिसा) असे खून झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. हत्येचे नेमके कारण अद्याप अस्पष्ट असून, शिक्रापूर पोलिसांनी आरोपीच्या शोधासाठी तपास पथके तयार केली आहेत. कोरेगाव भीमा येथे पुणे- अहिल्यानगर महामार्गालगत असलेल्या एका गृह प्रकल्पाच्या परिसरात एका तरुणाचा मृतदेह रक्ताच्या थारोळ्यात पडल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. खबर मिळताच शिक्रापूर पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. दरम्यान, धारदार शस्त्राने गंभीर वार करून खून करण्यात आलेल्या तरुणाचे सोबतच्या कागदपत्रावरून सुकेन महातो, असे नाव असल्याचे निष्पन्न झाले. दरम्यान, घटनेचे गांभीर्य ओळखून उपविभागीय पोलिस अधिकारी प्रशांत ढोले, शिक्रापूर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक दीपरतन गायकवाड, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक राहुल देशमुख, पोलिस उपनिरीक्षक महेश डोंगरे यांनी पोलिस पथकासह घटनास्थळी पाहणी केली. तसेच, घटनास्थळावरून पुरावे शोधण्यासाठी शिरूर येथील न्याय वैद्यक पथकालाही पाचारण करण्यात आले आहे.
मयत सुकेन हा मूळचा ओडिसाचा रहिवासी असून, तो कामाच्या निमित्ताने या परिसरात वास्तव्यास होता. त्याचा खून जुन्या वादातून झाला की अन्य काही कारणातून, याचा तपास पोलिस करत आहेत. आरोपींच्या शोधासाठी चार पथके तयार केली असून, पोलिस आरोपीचा कसून शोध घेत असल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक दीपरतन गायकवाड यांनी दिली.
तसेच, हवालदार नवनाथ नाईकरे, गणेश कुदळे, श्रावण गुपचे, अमोल दांडगे, विकास पाटील आणि अमोल नलगे यांचे पथक तांत्रिक विश्लेषण आणि खबऱ्यांच्या मदतीने आरोपींचा माग काढत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.