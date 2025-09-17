थोरात पतसंस्थेकडून १२ टक्के लाभांश
केडगाव, ता. १७ ः बोरीपार्धी (ता. दौंड) सहकार महर्षी काकासाहेब थोरात ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थेने सभासदांना १२ टक्के लाभांशाचे वाटप जाहीर केला आहे. पतसंस्थेची २६ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा नुकतीच चौफुला (ता. दौंड) येथे झाली. त्यामध्ये हा निर्णय घेण्यात आला.
सभेच्या अध्यक्षस्थानी पतसंस्थेचे अध्यक्ष वामन जाधव होते. पतसंस्थेचे सचिव इंद्रजित चांदगुडे यांनी अहवाल वाचन केले. सर्व विषय एकमताने मंजूर झाले. यावेळी पतसंस्थेचे सल्लागार आनंद थोरात यांनी दीपप्रज्वलन केले. बाजार समितीचे माजी सभापती भिवाजी गरदडे, प्रदीप धायगुडे यांनी सभासद म्हणून मनोगत व्यक्त केले. पतसंस्थेचे उपाध्यक्ष रघुनाथ सरगर यांनी स्वागत केले.
सचिव चांदगुडे म्हणाले की, ‘‘पतसंस्थेचे भागभांडवल पाच कोटी पाच लाख असून, स्वनिधी १० कोटी ७२ लाख आहे. एकूण ठेवी ५४ कोटी ६६ लाख रुपयांच्या असून, एकूण कर्ज वाटप ४५ कोटी ८७ लाख रुपयांचे आहे. कायम गुंतवणूक २६ कोटी २५ लाख रुपये आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात पतसंस्थेला ८४ लाख ८८ हजार रुपयांचा नफा झाला आहे.
यावेळी पतसंस्थेचे अध्यक्ष जाधव प्रास्ताविकात म्हणाले, ‘‘पतसंस्थेचा कारभार पारदर्शी असल्याने ऑडिट वर्ग ‘अ’ मिळाला आहे. घटस्थापनेपासून १२ टक्के लाभांशाचे वाटप सुरू होईल. पतसंस्थेने ठेवीवरील व्याजदर वाढवले असून, वाहन कर्जावरील व्याजदर कमी केला आहे.’’
आभार संचालक प्रवीण सोडनवर यांनी मानले.
