‘भीम’च्या सभेत कुल- थोरात यांच्यात सुसंवाद

केडगाव, ता. २७ : दौंड तालुक्याच्या राजकारणात आमदार राहुल कुल व माजी आमदार रमेश थोरात यांच्यातील विळ्या भोपळ्याचे राजकीय वैर जिल्ह्याला सर्वश्रूत आहे. मात्र, शनिवारी (ता. २७) भीमा पाटस साखर कारखान्याच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत कुल- थोरात यांच्यात पहिल्यांदा शांततेत व खेळीमेळीत प्रश्न उत्तरे झाली. त्यामुळे सभासदांनी समाधान व्यक्त केले.
कारखान्याची ४३वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा शनिवारी पाटस येथे झाली. कारखान्याचे अध्यक्ष तथा आमदार राहुल कुल सभेच्या अध्यक्षस्थानी होते. कारखान्याचे उपाध्यक्ष नामदेव बारवकर यांनी स्वागत केले. कारखान्याचे प्रभारी कार्यकारी संचालक तुषार पवार यांनी विषय वाचन केले. आवाजी मतदानाने सर्व विषय मंजूर झाले. सभा दोन तास चालली.
कुल म्हणाले, ‘‘निराणी ग्रुप कारखाना म्हणून पाहतो, तर संचालक मंडळ संस्था म्हणून कामकाज पाहत आहे. काही आततायी कामगारांमुळे कामगारांचे देणी न्याय प्रविष्ट झाली. त्यामुळे कामगारांना मिळणारे पाच कोटी रुपयांचे थकीत देणी लांबली आहेत. परिणामी कामगारांचे नुकसान झाले आहे. सर्व कामगारांची देणी देण्यास आम्ही बांधील आहोत. अनेक कारखान्यांचे ओटीएस जिल्हा बँकेने सहज केले. मात्र, भीमा कारखान्याचे ओटीएस करताना अत्यंत जटिल अटी टाकल्या.’’
वैशाली नागवडे यांनी सभासदांना दिवाळीला २० किलो साखर द्यावी व कामगारांची थकीत देणी लवकर द्यावीत, अशी मागणी केली. यावेळी वैशाली नागवडे, मनोज फडतरे, अभिमन्यू गिरमकर, अशोक हंडाळ, अतुल ताकवणे, नितीन म्हेत्रे, अनिल नागवडे आदींनी चर्चेत भाग घेतला.
जप्तीवरून तू तू मै मै...
थकीत कर्जामुळे भीमा पाटस कारखान्याचा लिलाव पुणे जिल्हा बँकेने केला, असे मत कुल यांनी प्रास्ताविकात व्यक्त केले. त्यास रमेश थोरात यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. त्यानंतर कुल यांनी थोरात यांची ‘भीमा पाटस कारखाना जप्त करण्याचे अधिकार आम्हाला (जिल्हा बँकेला) मिळाले असून, कारखाना व तेथील जमीन आम्ही जप्त करणार आहे,’ अशी क्लिप ध्वनीक्षेपकावरून सभासदांना ऐकवली. यावर थोरात म्हणाले, ‘जप्तीची कारवाई राज्य सहकारी बँकेने केली आहे.’ त्यावर कुल म्हणाले, ‘जप्तीची नोटीस व ताबा हा जिल्हा बँकेने घेतला आहे. सोमवारी (ता. २९) जप्तीची कागदपत्रे मी जिल्हा बँकेत सादर करतो.’ यावर थोरात यांनीही, ‘सोमवारी या कागदपत्रांची खात्री करू,’ असे सांगितले.
उसाचा दर तीन हजार रुपये
आमदार कुल म्हणाले, ‘‘एमआरएन भीमा कारखान्याने यापुर्वी २८०० रुपये उसाचा पहिला हप्ता शेतकऱ्यांना दिला आहे. नुकतेच कारखान्याने २०० रुपये प्रतिटन शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केल्याने शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड होणार आहे.’’
