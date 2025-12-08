केडगावातील रक्तदान शिबिरात ३३३ जणांचा सहभाग
केडगाव, ता. ८ : केडगाव-बोरीपार्धी येथील सर्वपक्षीय युवकांनी एकत्र येत आम्ही केडगावकर या ग्रुपच्या माध्यमातून आयोजित केलेल्या रक्तदान शिबिरात ३३३ जणांनी सहभाग घेतला. शिवशंभो ब्लड बँक मोहोळ, निरामय हॉस्पिटल केडगाव यांच्या संयुक्त विद्यमाने हे शिबिर घेण्यात आले.
शिबिराला माजी आमदार रंजना कुल, माजी आमदार रमेश थोरात, आप्पासाहेब पवार, आप्पासाहेब हंडाळ, किरण देशमुख, संजय गरदडे, अभिषेक थोरात ,नीलेश कुंभार यांनी भेट दिली. शिबिरात महिलांनीही सहभाग घेतला होता; मात्र हिमोग्लोबिनच्या कमतरतेमुळे अनेक महिलांना रक्तदान करता आले नाही. शिबिराचे हे सहावे वर्ष होते. नितीन जगताप, राहुल हंडाळ, दत्ता शेळके, सलमान खान, प्रितम गांधी, समीर डफेदार, वसीम बेग, अनिकेत गायकवाड, अर्शद शिकीलकर, सचिन गायकवाड आदींनी संयोजक म्हणून काम पाहिले.
