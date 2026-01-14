पुणे

रमेश वत्रे यांना एमडीआरटी बहुमान

यवत, ता. १४ ः चौफुला (ता. दौंड) येथील भारतीय आयुर्विमा महमंडळाचे विमा प्रतिनिधी व ‘सकाळ’चे पत्रकार रमेश वत्रे यांना दहाव्यांदा विमा क्षेत्रातील एमडीआरटी हा बहुमान मिळाला आहे. या बहुमानामुळे त्यांची अमेरिकेत होणाऱ्या जागतिक विमा परिषदेसाठी निवड झाली आहे.
वत्रे यांचे अडीच हजारपेक्षा जास्त विमा ग्राहक आहेत. वर्ष २०११मध्ये एका महिन्यात १०० ग्राहकांना विमा संरक्षण देण्याचा उच्चांक त्यांनी केला आहे. या कामगिरीसाठी त्यांचा एलआयसीच्या अध्यक्षांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला. एलआयसी दौंड शाखेत ते दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. वत्रे हे गेली २८ वर्ष विमा व्यवसायात आहेत. बेस्ट विमा प्रतिनिधी म्हणून त्यांचा गौरव झाला आहे. वरिष्ठ शाखाधिकारी बाळासाहेब हुले व सिनियर बिझनेस असोसिएट किरण लाटकर यांनी त्यांना मार्गदर्शन केले.

