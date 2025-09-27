निमगाव केतकीतील महादेव शिव रस्ता चिखलमय
निमगाव केतकी, ता.२७ : इंदापूर तालुक्यातील निमगाव केतकी- बिजवडी रस्त्यापासून महादेव शिव (श्रीपती जाधव वस्ती)या मुरुमीकरण रस्त्याची दयनीय अवस्था झाल्याने नागरिकांना पाण्यातून व चिखलातून ये- जा करताना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. प्रशासनाने तातडीने पक्का रस्ता करून आमचा प्रश्न सोडवावा, अशी मागणी वस्तीवरील नागरिक करत आहेत.
युवक अविनाश रतन जाधव म्हणाले की, निमगाव केतकी हद्दीतील महादेव शिव रस्ता हा तीन किलो मीटरचा रस्ता व्हावा म्हणून आम्ही मागील १० वर्षांपासून ग्रामपंचायत तसेच आमदारांकडे पाठपुरावा करत आहोत. मात्र अद्याप रास्ता झाला नाही. या रस्त्यावरील ३०० पेक्षा जास्त लोकांचे व विद्यार्थ्यांची पावसाळ्यात चिखलाने व उन्हाळ्यात फफुट्याने हाल होत आहेत. बाळू पांडुरंग जाधव म्हणाले, श्रावण महिन्यात आम्ही लोकवर्गणी करून मुरुमाच्या दहा गाड्या रस्त्यासाठी टाकल्या होत्या. दुचाकी ,चारचाकी वाहने पावसाळ्यात वस्तीपर्यंत नेता येत नाहीत. सध्या माझा पेरू तोडणीला आला आहे; मात्र चारचाकी वाहन चिखलामुळे येत नसल्यामुळे मोठे नुकसान होत आहे.
तीन किलोमीटर रस्त्यासाठी ग्रामपंचायतीकडे एवढा मोठा निधी उपलब्ध नाही.२०२२ मध्ये ग्रामपंचायतीने ने आमदार दत्तात्रेय भरणे यांच्याकडे रस्त्याच्या कामासाठी निधी मिळावा, अशी पत्र देऊन मागणी केली होती. वरिष्ठ कार्यालयाकडून निधी मिळणे गरजेचे आहे.
-लक्ष्मीकांत जगताप, ग्रामपंचायत अधिकारी, निमगाव केतकी (ता. इंदापूर)
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.