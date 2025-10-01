निमगाव केतकीतील विद्यार्थ्यांना जैवविविधतेविषयी मार्गदर्शन
निमगाव केतकी, ता. १ : निमगाव केतकी (ता. इंदापूर) येथील श्री केतकेश्वर विद्यालयात बुधवारी (ता. १) विद्यार्थ्यांसाठी वन्यजीव सप्ताह व ६ वा भारतीय उलुक उत्सव निमित्त जैवविविधतेची माहिती, यातील धोके व त्यावरील उपाय याविषयी जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते.
यावेळी फ्रेंड्स ऑफ नेचर क्लबचे सदस्य व इला फाउंडेशनचे संशोधक राहुल लोणकर यांनी पर्यावरणाचे संवर्धन करण्यासाठी शालेय विद्यार्थ्यांनी देखील आपण राहत असलेल्या परिसरातील पशुपक्षांचे निरीक्षण ठेवावे व त्यांचा अधिवास जोपासण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. लोणकर यांनी या परिसरातील असलेल्या वन्य प्राण्यांची माहिती चलचित्र सादरीकरणातून दिली. त्यांनी पीक पद्धतीतील बदलाचा वन्य प्राण्यांवर झालेला बदल, अंधश्रद्धा, शिकार, नैसर्गिक अधिवासातील मानवी अतिक्रमण, कचऱ्यामुळे वन्यजीव होणारे दुष्परिणाम, औद्योगीकरण, शहरीकरण याचा वन्यजीवांवर झालेला परिणाम व यावरील उपाय- योजना याबाबत मार्गदर्शन केले.
वन्यजीव सप्ताहात येथील फ्रेंड्स ऑफ नेचर क्लबच्या माध्यमातून परिसरातील सर्व शाळांमध्ये पर्यावरणाबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये जनजागृती करणार असल्याचे नेचर क्लबच्या सदस्यांनी सांगितले. यावेळी प्राचार्य एम. बी. भोंग, क्लबचे सदस्य मनोहर चांदणे, ॲड. सचिन राऊत, ॲड. श्रीकांत करे उपस्थित होते.
