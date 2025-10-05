निमगावमध्ये जिओची सेवा विस्कळित
निमगाव केतकी, ता.५: निमगाव केतकी (ता. इंदापूर) व परिसरातील जिओ मोबाइलची सेवा मागील चार दिवसांपासून विस्कळित झाली आहे. वारंवार होणाऱ्या या समस्येने नागरिक त्रस्त आहेत.
निमगाव केतकीसह व्याहळी, कौठळी,वरकुटे खुर्द या गावात जिओची सेवा विस्कळित झाली आहे. यामध्ये इंटरनेटची गती अत्यंत मंदावली आहे. ऑनलाइन कामकाज, डिजिटल पेमेंट्स, शेतमाल खरेदी- विक्रीसाठी आवश्यक असलेला इंटरनेट वापर ठप्प झाला आहे. स्थानिक नागरिक व व्यापाऱ्यांनी वारंवार तक्रारी नोंदवल्या असूनही कंपनीने अद्याप ठोस उपाययोजना केलेली नाही. शालेय ऑनलाइन कामे, बँक व्यवहार तसेच सरकारी पोर्टलवर अर्ज करताना मोठा त्रास होतो.
निमगाव येथील ग्राहक स्वप्नील शहा म्हणाले, ेहमागील सहा महिन्यापासून जिओ ची सेवा वारंवार विस्कळित होत आहे. त्यामुळे मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना सहा ते सात वेळा याबाबत तक्रार केली मात्र तात्पुरत्या स्वरूपात दखल घेतात मात्र यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढत नाहीत.
ॲड.सचिन राऊत म्हणाले, अनेकांनी जिओ कंपनीचा वर्षभराचा रिचार्ज मारलेला आहे मात्र या ठिकाणी कंपनी कडून सातत्याने सेवा देण्यामध्ये विस्कळितपणा येत असल्याने सर्वसामान्य लोकांची यामध्ये आर्थिक पिळवणूक होत आहे. त्यामुळे कंपनीने तातडीने या ठिकाणी सुरळीतपणे चांगली सेवा देणे गरजेचे आहे .अन्यथा आम्ही या ठिकाणी यासंदर्भात आंदोलन उभा करू.
